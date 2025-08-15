Bu hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta? 16-17 Ağustos ÖSYM sınav takvimi

Yaz dönemi sınav maratonu devam ederken, adaylar hafta sonu yapılacak sınavları merak ediyor. Eğitim, kariyer veya meslek hedefleri doğrultusunda hazırlıklarını sürdüren binlerce kişi için 16-17 Ağustos tarihlerinde ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların saatleri ve oturum detayları büyük önem taşıyor. Peki bu hafta sonu hangi sınavlar var ve saat kaçta yapılacak?
(Kaynak:AA)
BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?
16-17 Ağustos 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavlar, adaylar tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
17 Ağustos 2025 Pazar günü ise Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) uygulanacak.
Bu sınavlara girecek adaylardan T.C. Kimlik Kartı kaybolan, kimlikte fotoğraf bulunmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga eksikliği olanlar sınava kabul edilmeyecek. Ancak sınav günü, Ek'te belirtilen İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri, 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve başvuran adaylara geçici kimlik belgesi düzenlenecek.