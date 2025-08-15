Bu hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta? 16-17 Ağustos ÖSYM sınav takvimi

(Kaynak:AA)

Başvuru yapan adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli eşliğinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde ilgili sınav bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu veya karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" ile adaylar sınava katılabilecek. Bu belge dışında verilen herhangi bir kimlik sınava giriş için geçerli olmayacaktır. Adayların ayrıca Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafını yanlarında bulundurması gerekmektedir.