AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? 22 Haziran 2023 AUZEF final sonuçlarına nasıl bakılır? esinav.istanbul.edu.tr

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı souru İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri tarafından sıkça araştırılır oldu. Sınavların 9-10-11 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde çevrimiçi tamamlanmasının ardından gözler bir süredir sonuçlardaydı. İşte 22 Haziran 2023 AUZEF final sonuçları sorgulama ekranı ve son dakika gelişmeler...
AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınav sonuçlarının bugün yani 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
👉AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.
AUZEF TELAFİ VE MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI TARİHİ
AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak.