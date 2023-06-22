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    • Eğitim
    • 22.06.2023 15:33
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    • 22.06.2023 15:39
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    AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? 22 Haziran 2023 AUZEF final sonuçlarına nasıl bakılır? esinav.istanbul.edu.tr

    İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçlarının 22 Haziran 2023 tarihinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler internet arama motorlarında 'AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? AUZEF final sonuçlarına nasıl bakılır?' soorularına yanıt aramaya başladı. İşte AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı: esinav.istanbul.edu.tr.

    AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika?

    AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı souru İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri tarafından sıkça araştırılır oldu. Sınavların 9-10-11 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde çevrimiçi tamamlanmasının ardından gözler bir süredir sonuçlardaydı. İşte 22 Haziran 2023 AUZEF final sonuçları sorgulama ekranı ve son dakika gelişmeler...

    AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınav sonuçlarının bugün yani 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

    👉AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

    Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

    AUZEF TELAFİ VE MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI TARİHİ

    AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak.

        SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN?

        Çevrim içi Bitirme sınavında bir derse ait sınav soru itirazınızı sınavınızı gerçekleştirdiğiniz gün içinde (dersin sınav tarihinde) Soru İtiraz" sekmesi (https://aos.istanbul.edu.tr/) üzerinden yapmanız gerekmektedir. Sınav soru itirazı için ayrıca sınav soruları yayımlanmayacaktır. İtiraz ettiğiniz dersin sınavında karşınıza gelen soru numarasını (sırasını) yazmayı unutmayınız.

        Sınav soru itirazının değerlendirmeye alınabilmesi için doğru kategorilerin seçilmesine, zorunlu tüm alanların doldurulmasına ve itiraz gerekçesinin açık şekilde yazılmasına dikkat ediniz.
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        Haberler Eğitim AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? 22 Haziran 2023 AUZEF final sonuçlarına nasıl bakılır? esinav.istanbul.edu.tr
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