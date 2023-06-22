AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? 22 Haziran 2023 AUZEF final sonuçlarına nasıl bakılır? esinav.istanbul.edu.tr

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı souru İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri tarafından sıkça araştırılır oldu. Sınavların 9-10-11 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde çevrimiçi tamamlanmasının ardından gözler bir süredir sonuçlardaydı. İşte 22 Haziran 2023 AUZEF final sonuçları sorgulama ekranı ve son dakika gelişmeler...