9 günlük ilk ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025 Kasım ara tatili hangi tarihte, ayın kaçında?

2025 Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağını takip eden öğrenciler, “9 günlük ilk ara tatil ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre tatil günleri belli oldu. Peki 9 günlük ilk ara tatil ne zaman başlıyor? İşte tarihler…

Giriş Tarihi:
2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimine göre kasım ayında yapılacak ilk ara tatilin tarihleri araştırılıyor. "İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?" soruları gündemde yerini alırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni dönem ara tatil tarihlerini açıkladı. Peki 9 günlük ilk ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

9 GÜNLÜK İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler, bu tarihler arasında ikinci dönem için kısa bir mola verme fırsatı bulacak.

2026 TATİL GÜNLERİ

2026 Ramazan Bayramı

19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

2026 Kurban Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)

27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)

28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)

29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)

30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü

Diğer Tatil Günleri:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı


