9 günlük ilk ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025 Kasım ara tatili hangi tarihte, ayın kaçında?

2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimine göre kasım ayında yapılacak ilk ara tatilin tarihleri araştırılıyor. "İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?" soruları gündemde yerini alırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni dönem ara tatil tarihlerini açıkladı. Peki 9 günlük ilk ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

(Kaynak: AA) 9 GÜNLÜK İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.