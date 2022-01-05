6 Ocak Perşembe kar tatili olan il ve ilçeler tam liste: Bugün okullar var mı, tatil mi? Valilik son dakika açıklamaları

5 OCAK ÇARŞAMBA KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER TAM LİSTE!

Gümüşhane Valiliği kent merkezinde 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle il genelindeki tüm okulları 1 günlüğüne tatil etti, hamile ve engelli kamu personeline idari izin verdi.

Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 5 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi. Yüksek kar örtüsü nedeniyle yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının da büyük önem arz ettiği ifade edildi.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Ordu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin'in 700 m üzeri yüksek kesimlerinde etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.