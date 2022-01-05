6 Ocak Perşembe kar tatili olan il ve ilçeler tam liste: Bugün okullar var mı, tatil mi? Valilik son dakika açıklamaları

Bugün okullar var mı, tatil mi? 5 Ocak hangi il ve ilçelerde okullar tatil? 5 Ocak Çarşamba kar tatili olan il ve ilçeler tam listeye haberimizden ulaşabilirsiniz. Her yıl olduğu gibi bu yılda kar tatili beklenen bir çok il bulunuyor. Meteoroloji'den gelen son dakika şiddetli yağış uyarısı sonrası 81 ildeki öğrenci ve veliler yarın bulundukları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte son dakika valilik açıklamaları...
Bugün OKUL VAR MI, TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısında bulunulmasının ardından vatandaşlar detayları araştırmala başladı. Yapılan kritik açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.01.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
5 OCAK ÇARŞAMBA KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER TAM LİSTE!
Gümüşhane Valiliği kent merkezinde 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle il genelindeki tüm okulları 1 günlüğüne tatil etti, hamile ve engelli kamu personeline idari izin verdi.
Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 5 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi. Yüksek kar örtüsü nedeniyle yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının da büyük önem arz ettiği ifade edildi.
METEOROLOJİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Ordu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin'in 700 m üzeri yüksek kesimlerinde etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.