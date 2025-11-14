PODCAST CANLI YAYIN

KPSS 2026 tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları için başvurular belirlenen tarihlerde ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. KPSS B grubu başvuru ve sınav tarihleri de takvimde yer alıyor. Peki 2026 KPSS ne zaman yapılacak ve B grubu başvuruları hangi tarihlerde alınacak? İşte sınav takvimine ilişkin tüm detaylar…

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Alan Bilgisi oturumları için başvuru takvimi de netleşti. Adaylar, sınav başvurularını belirlenen tarihler arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek.

KPSS 2026 NE ZAMAN?

ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;

2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026

2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12.09.2026

2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13.09.2026

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS B GRUBU (GY-GK VE ALAN BİLGİSİ) SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS B grubu başvuruları 01.07.2026 - 13.07.2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.

