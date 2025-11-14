KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Alan Bilgisi oturumları için başvuru takvimi de netleşti. Adaylar, sınav başvurularını belirlenen tarihler arasında ÖSYM 'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek.

(AA)

KPSS 2026 NE ZAMAN?

ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;

2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026