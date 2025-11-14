2026 üniversite sınav tarihi açıklandı! YKS sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte? TYT, AYT, YDT oturum günleri

Üniversiteye giriş heyecanı yaşayan adaylar için YKS'nin oturum günleri ve başvuru takvimi de duyuruldu. Peki YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı ne zaman, başvuruları hangi tarihte başlıyor? İşte üniversite sınav tarihleri…