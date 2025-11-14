Kadraj Galeri Kadraj İkon 2026 üniversite sınav tarihi açıklandı! YKS sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte? TYT, AYT, YDT oturum günleri

2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi duyuruldu.

Üniversiteye giriş heyecanı yaşayan adaylar için YKS'nin oturum günleri ve başvuru takvimi de duyuruldu. Peki YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı ne zaman, başvuruları hangi tarihte başlıyor? İşte üniversite sınav tarihleri…

2026 ÜNİVERSİTE SINAV TARİHLERİ

2026-YKS kapsamında gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacaktır.

2026-YKS kapsamında Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları, 21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ

2026-YKS için başvuru süreci 6 Şubat 2026'da başlayacak ve 2 Mart 2026'da sona erecektir.

2026 YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

2026-YKS için geç başvuru günleri 10–12 Mart 2026 olarak belirlenmiştir.