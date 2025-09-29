PODCAST CANLI YAYIN

2025-TUS 2. DÖNEM TERCİH BAŞVURU EKRANI: Tıpta Uzmanlık sınavı 2. dönem tercihleri nasıl yapılır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) 2025 yılı ikinci dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimine adım atabilmek için katıldıkları TUS, her yıl iki kez yapılıyor. İkinci dönem sınavının tamamlanmasıyla birlikte adaylar tercihlerin başlayacağı tarihi merak ediyor.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) ikinci dönem tercih işlemleri için takvim netleşti. ÖSYM, adayların 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapabileceğini duyurdu.

Tercihler Elektronik Ortamda Yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-TUS 2. Dönem tercihleri 29 Eylül 2025 saat 14.30'da başlayacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerini elektronik ortamda iletebilecek.

Tercih süreci 06 Ekim 2025 saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra sistem kapanacağından adayların işlemlerini son güne bırakmamaları uyarısı yapıldı.
2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu
2025-TUS 2. Dönem Tercih Bilgileri ve Tablolar

Kılavuz ve Kontenjanlar İncelenmeli

Yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Kılavuzda yer alan kontenjanlar, branşlara ilişkin tablolar ve genel ilkeler, adayların tercih sürecinde dikkate alması gereken en önemli noktalar arasında bulunuyor.

