Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 'nın ( TUS ) ikinci dönem tercih işlemleri için takvim netleşti. ÖSYM, adayların 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapabileceğini duyurdu.

Tercihler Elektronik Ortamda Yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-TUS 2. Dönem tercihleri 29 Eylül 2025 saat 14.30'da başlayacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerini elektronik ortamda iletebilecek.