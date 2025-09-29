Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) ikinci dönem tercih işlemleri için takvim netleşti. ÖSYM, adayların 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapabileceğini duyurdu.
Tercihler Elektronik Ortamda Yapılacak
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-TUS 2. Dönem tercihleri 29 Eylül 2025 saat 14.30'da başlayacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerini elektronik ortamda iletebilecek.
Tercih süreci 06 Ekim 2025 saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra sistem kapanacağından adayların işlemlerini son güne bırakmamaları uyarısı yapıldı.
2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu
2025-TUS 2. Dönem Tercih Bilgileri ve Tablolar