2022'de LGS ne zaman yapılacak? LGS sınavı tarihi belli oldu mu? 5 Haziran'a kaç gün var?

2022 yılında gerçekleştirilecek LGS sınavı hakkında son dakika MEB'den açıklama geldi. Böylelikle LGS'nin yapılacağı tarih netleşti. Peki; 2022'de LGS ne zaman yapılacak? LGS sınavı tarihi belli oldu mu? LGS sınavına kaç gün kaldı? 5 Haziran'a kaç gün var?

2022 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran'da yapılacak" açıklamasını yaptı.

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LGS'YE KİMLER GİREBİLİR?

2022 yılında LGS'ye sekizinci sınıf öğrencileri katılacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS'de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.