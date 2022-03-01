2022 ÖSYM takvimi: KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri! KPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekile KPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar kamuda kariyer hedefleyen ve iş bulmaya çalışan kişilerden oluşuyor. 2022 ÖSYM takvimine göre sınavların tarihleri belirlenirken KPSS için araştırmalar da hız kazandı. Peki KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri nedir? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman gerçekleşecek? İşte merak edilen tüm detaylar…
KPSS 2022 NE ZAMAN?
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos,
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.
EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.