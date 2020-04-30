Okullar ne zaman açılacak sorusu özellikle bugünlerde arama motorlarında yoğun olarak araştırılan soruların başında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Öğrenciler eğitimlerine TRT ve MEB işbirliğiyle hazırlanan EBA TV üzerinden devam ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da mı açılacak, hangi tarihte kapanacak? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız. Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla." ifadelerini kullandı.