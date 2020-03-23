EBA TV canlı izle! Koronavirüs salgını nedeniyle alınan uzaktan eğitim kararı bugün uygulanmaya başladı. Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği yayını Eba TV üzerinden izlemek için araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, ders programı ve yayın frekansları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. EBA TV canlı izle ve İlkokul, ortaokul ve lise TRT EBA yayını detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN







Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başladı.