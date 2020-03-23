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İlkokul, ortaokul ve lise EBA yayını! Hangi ders saat kaçta? Tekrar dersleri ne zaman?

! Öğrenciler EBA yayını ile derslerini evden alıyor. İlkokul, ortaokul, lise EBA TV canlı izleme sayfası araştırılıyor. de ilk ders bugün başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında evler okula dönüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise ilk dersi anlattı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için dersler sabah 09.00'da başladı.

  • Eğitim
  • 23.03.2020 18:14
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 08:57
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EBA TV canlı izle! İlkokul, ortaokul ve lise TRT EBA yayını!

EBA TV canlı izle! Koronavirüs salgını nedeniyle alınan uzaktan eğitim kararı bugün uygulanmaya başladı. Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği yayını Eba TV üzerinden izlemek için araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, ders programı ve yayın frekansları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. EBA TV canlı izle ve İlkokul, ortaokul ve lise TRT EBA yayını detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN




Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başladı.

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