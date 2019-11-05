Üniversite öğrencilerine büyük müjde! 2020 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı!

2020 KYK burs ve kredi ücretleri arttı. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir müjde vermek istediğini söyleyerek, burs ücretlerinde artış yapılacağını müjdeledi. Erdoğan, geçtiğimiz aylarda zam olacağını duyurmuştu. Peki, 2020 KYK burs ücreti ne kadar oldu? Burs miktarı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burs ücretleri ile ilgili şöyle dedi:

"Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak."

BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının tarihi henüz açıklanmadı. Burs ile ilgili takvim.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre sonuçların açıklanmasına kısa süre kaldı. 2018 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 28 gün sonra yani 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 11-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.