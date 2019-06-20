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  • 20.06.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 10:19

bugün mü yayınlanacak? 2019 ?

için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 YKS'nin tamamlanmasının ardından yerleştirme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aygün, yaptığı açıklamada tercih işlemlerine de değindi. Peki, YKS tercih kılavuzu bugün mü yayınlanacak? 2019 ?

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen üniversite sınavının ardından adaylar bekleyişe geçti. İstediği üniversiteye yerleşebilmek umuduyla tercih yapacak olan öğrenciler, tercih takvimini merak ediyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, YKS tercih kılavuzu üniversite kontenjanları bugün mü yayınlanacak? 2019 YKS tercihleri ne zaman?

YKS TERCİH KILAVUZU BUGÜN MÜ YAYINLANACAK?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bu hafta içerisinde yayınlanacağını duyurdu. Net olarak tarih verilmese de YKS tercih kılavuzunun bugün ya da yarın içerisinde yayınlanması bekleniyor.

YKS tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bu hafta içerisinde yayınlayacağız. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız."

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