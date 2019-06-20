YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen üniversite sınavının ardından adaylar bekleyişe geçti. İstediği üniversiteye yerleşebilmek umuduyla tercih yapacak olan öğrenciler, tercih takvimini merak ediyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, YKS tercih kılavuzu üniversite kontenjanları bugün mü yayınlanacak? 2019 YKS tercihleri ne zaman?

YKS TERCİH KILAVUZU BUGÜN MÜ YAYINLANACAK?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bu hafta içerisinde yayınlanacağını duyurdu. Net olarak tarih verilmese de YKS tercih kılavuzunun bugün ya da yarın içerisinde yayınlanması bekleniyor.

YKS tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bu hafta içerisinde yayınlayacağız. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız."