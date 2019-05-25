AÖF final sınavı gerçekleştiriliyor. Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı takvime göre, 25-26 Mayıs'ta uygulanacak AÖF final sınavının ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. AÖF final sınavı ile birlikte mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler, sınav sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Peki, AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? 2019 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AÖF final sınavı soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. 26 Mayıs'ta ikinci oturumu yapılacak sınavın ardından AÖF final sınavları tamamlanacak. Sınavların tamamlanmasının ardından 2-3 gün içerisinde soru ve cevapların erişime açılması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının 03-07 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.