Okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, 18 Ocak'ta karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline çıktı. İkinci dönem için hazırlık içinde olan öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? İşte okulların açılacağı tarih...

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 920 bin 524'ü resmi eğitim okullarında, 200 bin 701'i de özel okullarda görev yapan toplam 1 milyon 121 bin 225 öğretmen yarıyıl tatilinde dinlenme fırsatı buluyor. 18 Ocak'ta başlayan 15 tatil 4 Şubat Pazartesi günü son bulacak ve öğrenciler sınıflarda yerlerini alacaklar. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

SINAVLAR BAŞLIYOR

Yarıyıl tatilinin ardından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav maratonu da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre de 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları ise 18 Temmuz'da açıklanacak.