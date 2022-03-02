1 haftalık tatil ne zaman? Yaz tatili ne zaman 2022? 2021-2022 MEB takvimine göre okullar hangi tarihte kapanacak?

Tüm illerden milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli Yaz tatili ne zaman 2022? 1 haftalık tatil ne zaman sorularına yanıt arar oldu. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı devam ederken havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte 3 ay tatil yapılan yaz tatili tarihi merak edildi ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi araştırmaları hızlandı. Peki ikinci ara tatil tarihi nedir, okullar hangi tarihte kapanacak? İşte tüm bilgiler…
YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam etti. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.
Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;