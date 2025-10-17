PODCAST CANLI YAYIN

Zelenski–Trump görüşmesi başladı | Trump ile Zelenski görüşmesinden ateşkes çıkar mı? Ufukta ateşkes ihtimali var mı?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek ve resmi temaslarda bulunmak üzere Washington'a geldi. İki lider Beyaz Saray'da görüştü. Görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçen iki lider açıklamalarda bulundu. Trump açıklamasında Ukrayna-Rusya savaşında çok insanın hayatını kaybettiğinin altını çizerken, "Başkan Zelenski de savaşın bitmesini istiyor, burada halletmeliyiz" dedi. Öte yandan Zelenskiy ise, Trump'ın barışı sağlayabileceğine inandığını ifade ederek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız." ifadelerinde bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zelenski–Trump görüşmesi başladı | Trump ile Zelenski görüşmesinden ateşkes çıkar mı? Ufukta ateşkes ihtimali var mı?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere resmi ziyarette bulunduğu Washington'da yer alan Beyaz Saray'da Trump ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Savaşı bitirmek istiyoruz. Savaşlar çok ilginçtir. Savaş sürecinde ne olacağını bilemezsiniz." dedi.

'MUHTEMELEN İKİLİ BİR GÖRÜŞME OLACAK'

Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da gerçekleştirmesi beklenen görüşme muhtemelen ikili bir görüşme olacak." ifadelerini kullandı.

TOMAHAWK VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ

Ukrayna'ya Tomahawk sevkiyatına ilişkin konuşan Trump, "Son dört yılda Ukrayna'ya çok farklı şeyler verdik. Bu paranın ötesinde bir şey. Bu savaşın bitmesini istiyoruz. Bunları sağlayabilmek kolay değil. Çünkü Tomahawklara bizim de ihtiyacımız var. Bu bir problem. Parayı aşan bir konu. Tomahawklara ve Ukrayna'ya gönderdiğimiz pek çok silaha ihtiyacımız var. Büyük bir ihtimalle Tomahawk vermeyi düşünmeye gerek kalmadan bu savaşı bitireceğiz. Umuyorum ki Tomahawkları göndermemize gerek kalmayacak.

"ÇOK KÖTÜ ŞEYLER GERÇEKLEŞEBİLİR"

Tomahawklar çok tehlikeli silahlar. Çok inanılmaz silahlar. Savaş istiyorsanız en doğru silahlar. Çok uzağa, denizaltlarını vuruyorlar. Tabii eğer savaş tırmandırılmak isteniyorsa çok kötü şeyler gerçekleşebilir. Çok kuvvetli bir ülkeyiz. Çok kuvvetli bir ordumuz var. Dünyanın en kuvvetli silahlarına sahip ülkeyiz.

Birçok farklı tipte silahı Avrupa Birliği'ne de satıyoruz. Bu noktada binlerce insan haftada hayatını kaybediyor. Çoğunlukla da askerler. Hızlı bir şekilde bu savaşı sonlandırmamız lazım. Putin'le de dün görüştüm. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Trump, Putin ve Zelenski'nin ilişkisinin sorunlu olduğunu dile getiren Trump, iki liderin de savaşı bitirmek istediğini belirtti.

Trump, "Rusya-Ukrayna Savaşı durduracağım 9. savaş olacak" yorumunu yaptı.

Zelenski ise Tomahawk konusuna ilişkin, "Tabii ki Tomahawk'a ihtiyacımız var. ABD'nin Tomahawk dışında da bir sürü silahı var. Bizim de binlerce insansız hava aracımız (İHA) var. Tomahawklara karşılık ABD'ye İHA sağlayabiliriz" dedi.

'PUTİN'İ ZORLA MASAYA OTURTMALIYIZ'

Zelenski, "ABD Başkanı Donald Trump'ın bu savaşı bitirme şansı çok yüksek. Trump bize ve bütün dünyaya Orta Doğu'da bir barış sağlanabileceğini gösterdi. Umuyorum Ukrayna için de barış elde edilebilecek. Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız." şeklinde konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay...
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda yatırımcılara çağrı: Kapımız herkese açık
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Zelenski–Trump görüşmesi başladı | Trump ile Zelenski görüşmesinden ateşkes çıkar mı? Ufukta ateşkes ihtimali var mı?
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!
DSİ Uyardı CHP'li belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı
Gazze hükümeti İsrail’i organ hırsızlığıyla suçladı
Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer! Kimse beklemiyordu
Ankara'da ortak basın toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Şam-SDG entegrasyonunu takipteyiz
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştirdi
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Çinli casus skandalı! Prens Andrew’un en az üç kez görüştüğü ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu: Merkez'in anketi geldi... Kim ne alacak?
Memura farklı zam! Ocak zammı için yeni anket geldi TAKVİM maaşları hesapladı | Polis, öğretmen, doktor, hemşire en düşük maaş...
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
Aşk ve Gözyaşı'nın Zuhal'i Senan Kara’nın 18 yıllık eşi herkesi şaşırttı: Hercai’den tanıdık isim