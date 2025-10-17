Zelenski–Trump görüşmesi başladı | Trump ile Zelenski görüşmesinden ateşkes çıkar mı? Ufukta ateşkes ihtimali var mı?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere resmi ziyarette bulunduğu Washington'da yer alan Beyaz Saray'da Trump ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Savaşı bitirmek istiyoruz. Savaşlar çok ilginçtir. Savaş sürecinde ne olacağını bilemezsiniz." dedi.

'MUHTEMELEN İKİLİ BİR GÖRÜŞME OLACAK'

Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da gerçekleştirmesi beklenen görüşme muhtemelen ikili bir görüşme olacak." ifadelerini kullandı.

TOMAHAWK VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ

Ukrayna'ya Tomahawk sevkiyatına ilişkin konuşan Trump, "Son dört yılda Ukrayna'ya çok farklı şeyler verdik. Bu paranın ötesinde bir şey. Bu savaşın bitmesini istiyoruz. Bunları sağlayabilmek kolay değil. Çünkü Tomahawklara bizim de ihtiyacımız var. Bu bir problem. Parayı aşan bir konu. Tomahawklara ve Ukrayna'ya gönderdiğimiz pek çok silaha ihtiyacımız var. Büyük bir ihtimalle Tomahawk vermeyi düşünmeye gerek kalmadan bu savaşı bitireceğiz. Umuyorum ki Tomahawkları göndermemize gerek kalmayacak.

"ÇOK KÖTÜ ŞEYLER GERÇEKLEŞEBİLİR"

Tomahawklar çok tehlikeli silahlar. Çok inanılmaz silahlar. Savaş istiyorsanız en doğru silahlar. Çok uzağa, denizaltlarını vuruyorlar. Tabii eğer savaş tırmandırılmak isteniyorsa çok kötü şeyler gerçekleşebilir. Çok kuvvetli bir ülkeyiz. Çok kuvvetli bir ordumuz var. Dünyanın en kuvvetli silahlarına sahip ülkeyiz.

Birçok farklı tipte silahı Avrupa Birliği'ne de satıyoruz. Bu noktada binlerce insan haftada hayatını kaybediyor. Çoğunlukla da askerler. Hızlı bir şekilde bu savaşı sonlandırmamız lazım. Putin'le de dün görüştüm. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Trump, Putin ve Zelenski'nin ilişkisinin sorunlu olduğunu dile getiren Trump, iki liderin de savaşı bitirmek istediğini belirtti.

Trump, "Rusya-Ukrayna Savaşı durduracağım 9. savaş olacak" yorumunu yaptı.

Zelenski ise Tomahawk konusuna ilişkin, "Tabii ki Tomahawk'a ihtiyacımız var. ABD'nin Tomahawk dışında da bir sürü silahı var. Bizim de binlerce insansız hava aracımız (İHA) var. Tomahawklara karşılık ABD'ye İHA sağlayabiliriz" dedi.

'PUTİN'İ ZORLA MASAYA OTURTMALIYIZ'

Zelenski, "ABD Başkanı Donald Trump'ın bu savaşı bitirme şansı çok yüksek. Trump bize ve bütün dünyaya Orta Doğu'da bir barış sağlanabileceğini gösterdi. Umuyorum Ukrayna için de barış elde edilebilecek. Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız." şeklinde konuştu.