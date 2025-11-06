YouTube skandalı! İsrail’in katliam videolarını sildi

Katil İsrail'in Filistinlilere soykırımına teknoloji devleri de açıktan destek veriyor. YouTube'un İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliamları gösteren yüzlerce videoyu sildiği ortaya çıktı. Yaklaşık 2.5 milyar aktif kullanıcı sayısı bulunan platform, Gazze'de İsrail'in soykırımından kurtulan anneleri konu alan bir belgesel, Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile ve sivillerin öldürülmesinde İsrail'in rolünü ortaya çıkaran bir video araştırması, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıktığını ortaya koyan bir başka video dahil en az 700 video içeriğini sildi.

HAARETZ BİLE TEPKİLİ



İsrail'in yardım tırlarına yaptığı zulüm, kendi medyası tarafından bile tepki çekmeye başladı. Haaretz'in haberinde, daha önce İsrail'den faaliyet onayı alan çok sayıda yardım kuruluşunun uygulamaya konan sıkı prosedürler nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı ve binlerce ton gıda ve yardım malzemesinin Gazze'nin dışında beklediği belirtildi. Gazze'de ateşkes uygulanmasına rağmen bölgedeki insani durumun son derece zor olmaya devam ettiğini belirten gazete "Yüz binlerce Filistinli hala çadırlarda yaşıyor. Su, kanalizasyon ve elektrik şebekeleri çökmüş durumda, hastaneler yaralı ve hastalarla dolu, gıda fiyatları yüksek ve Filistin nüfusunun büyük bir kısmı hayatta kalmak için insani yardıma ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı.



BİR TOKAT DA HOLLANDA'DAN



Terörist devlet İsrail darbe üstüne darbe alıyor. Hollanda'da aşırı sağcı ve İsrail yanlısı Geert Wilders'in başını çektiği Özgürlük Partisi'nin (PVV) hükümette yer almayacak olması, İsrail'in Hollanda'da nüfuz ve etkisini yeni kurulacak hükümette gösteremeyeceği şeklinde yorumlandı. Hollanda'da İsrail lobisi üzerine araştırmalar yapan Tervoort, 2023 seçimlerinde İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren yaklaşık 95 milletvekilinin bulunduğunu ancak bu seçimde bu sayının 64-65'e düştüğüne dikkat çekti.