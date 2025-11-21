Washington’ı karıştıran görüşme! ABD Büyükelçisi İsrail casusu ile gizlice bir araya geldi

Washington-Tel Aviv hattında büyük bir skandal yaşanıyor. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin İsrail casusu Jonathan Pollard ile Beyaz Saray'dan gizli görüştüğü iddia edildi. İSRAİL AJANIYLA GİZLİCE GÖRÜŞTÜ The New York Times (NYT) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Huckabee ile İsrail adına casusluk yaptığı için 1985'te tutuklanan ve Kasım 2015'te şartlı tahliye edilen ABD'li Pollard, temmuzda Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nde Beyaz Saray'ın bilgisi dışında görüştü.

Huckabee, Fotoğraf New York Times'tan alınmıştır WASHINGTON ÇOK RAHATSIZ Kaynaklar, ABD'li bir diplomatın, casusluktan hüküm giymiş bir isimle görüşmesinin ve görüşmenin resmi makamlara önceden bildirilmemesinin Washington'da rahatsızlığa neden olduğunu belirtti. Gazeteye açıklama yapan Pollard, Huckabee ile görüştüğünü doğruladı. Pollard, serbest kaldığından bu yana ilk kez bir ABD yetkilisi tarafından ABD'nin hükümet binasında ağırlandığını belirterek, "Dostça bir görüşmeydi." ifadesini kullandı. Görüşmede, "birçok konunun" gündeme geldiğini vurgulayan Pollard, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Pollard, İsrail adına casusluk yaptığı için pişman olmadığını belirterek ABD'nin İsrail'i istihbarat paylaşımının dışında bıraktığını savundu. Yakın zamanda İsrail Parlamentosunda aday olmayı planladığını ifade eden Pollard, ABD Başkanı Donald Trump için "Suudi altınları için bizi resmen satmış bir deli." dedi.