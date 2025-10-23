PODCAST CANLI YAYIN

Vatikan’da 500 yıl sonra bir ilk! Papa 14. Leo ile İngiltere Kralı 3. Charles, bir araya geldi

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile İngiltere Kralı 3. Charles, Vatikan’da bir araya geldi. Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, sabah saatlerinde Vatikan’a gelerek San Damaso Avlusu’nda düzenlenen resmi törenle karşılandı. Görüşme, İngiltere Kralı’nın 500 yıl sonra ilk kez bir Papa ile Vatikan’da bir araya gelmesi bakımından dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Vatikan’da 500 yıl sonra bir ilk! Papa 14. Leo ile İngiltere Kralı 3. Charles, bir araya geldi

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile İngiltere Kralı 3. Charles, Vatikan'da bir araya geldi. Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla, sabah saatlerinde San Damaso Avlusu'nda düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinde iyi ikili ilişkilerden duyulan memnuniyet dile getirilerek, "çevrenin korunması, yoksullukla mücadele ve dünya barışının teşviki" gibi konularda ortak kararlılık vurgulandı.

Kral 3. Charles ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Dışişleri Bakanı Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile de bir araya geldi.

500 yıl sonra ilk kez bir İngiliz kralının Papa ile birlikte dua etti, AA500 yıl sonra ilk kez bir İngiliz kralının Papa ile birlikte dua etti, AA

SİSTİNE ŞAPELİ'NDE TARİHİ ANLAR

Görüşmenin ardından Papa 14. Leo ve Kral 3. Charles, Michelangelo'nun ünlü "Kıyamet Günü" ve "Adem'in Yaratılışı" fresklerinin yer aldığı Sistine Şapeli'nde "Yaratılışa olan bağlılık" temasıyla düzenlenen özel ayine katıldı.
Bu ayin, 500 yıl sonra ilk kez bir İngiliz kralının Papa ile birlikte dua etmesi bakımından tarihe geçti. O anlar, İngiltere Kralı 8. Henry'nin 1534'te Katolik Kilisesi'nden ayrılmasından sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti.

500 yıl sonra ilk kez bir İngiliz kralının Papa ile birlikte dua etti, AA500 yıl sonra ilk kez bir İngiliz kralının Papa ile birlikte dua etti, AA

KRAL CHARLES'A "KRALİYET KARDEŞİ" UNVANI

Vatikan'daki temaslarının ardından Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla, Roma'daki Surların Dışındaki Aziz Paulus Bazilikasına geçerek, Kral'a "Kraliyet Kardeşi" unvanının verildiği törene katıldı.

Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla, daha önce nisan ayında da Roma'yı ziyaret etmiş, ancak o dönemki Papa Franciscus'un rahatsızlığı nedeniyle planlanan Vatikan görüşmesi ertelenmişti. Çift, 9 Nisan'da Papa Franciscus tarafından özel bir kabulde ağırlanmış, Papa kısa süre sonra 21 Nisan'da vefat etmişti.

Papa Franciscus'un ardından, 8 Mayıs'ta ABD'li Kardinal Robert Prevost yeni Papa seçilmiş ve "Papa 14. Leo" adını almıştı.

Bugünkü görüşme, Papa 14. Leo ile Kral 3. Charles arasındaki ilk yüz yüze buluşma olarak tarihe geçti. Basında yer alan yorumlarda ise, Anglikan Kilisesi'nin başı sıfatını da taşıyan Kral Charles'ın bu ziyaretinin, iki kilise arasındaki yakınlaşma ve diyalog açısından "önemli bir dönüm noktası" olarak değerlendirildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
İdefix
Fenerbahçe - Stuttgart | CANLI
D&R
Trump-Putin görüşmesi iptal oldu savaş çanları başladı! Putin'den dikkat çeken çıkış: Rusya diyaloğu devam ettirmek istiyor
Türk Telekom
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı! 1 kişi kayıp
Siyonist Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transferine Ronaldo engeli!
D&R Rize'de okurlarıyla buluştu | Mütefekkir Sadık Albayrak'tan "İmam Hatip" vurgusu: Boynumuzun borcu
CHP'nin hile karıştırmıştı! Bayrampaşa'da Başkanvekili için seçim tarihi belli oldu
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Ertan Yıldız ve Fatih Keleş detayı
Merkez Bankası faiz indirdi! Piyasalarda son durum
CHP'deki "şaibeli kurultay" kavgası büyüyor! Lütfü Savaş’tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'ın Körfez turu: Kuveyt Katar ve Umman ile 24 anlaşma imzalandı | Ana gündem Gazze
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!