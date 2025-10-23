Vatikan’da 500 yıl sonra bir ilk! Papa 14. Leo ile İngiltere Kralı 3. Charles, bir araya geldi

Kral 3. Charles ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Dışişleri Bakanı Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile de bir araya geldi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinde iyi ikili ilişkilerden duyulan memnuniyet dile getirilerek, "çevrenin korunması, yoksullukla mücadele ve dünya barışının teşviki" gibi konularda ortak kararlılık vurgulandı.

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile İngiltere Kralı 3. Charles, Vatikan'da bir araya geldi. Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla, sabah saatlerinde San Damaso Avlusu'nda düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Görüşmenin ardından Papa 14. Leo ve Kral 3. Charles, Michelangelo'nun ünlü "Kıyamet Günü" ve "Adem'in Yaratılışı" fresklerinin yer aldığı Sistine Şapeli 'nde "Yaratılışa olan bağlılık" temasıyla düzenlenen özel ayine katıldı. Bu ayin, 500 yıl sonra ilk kez bir İngiliz kralının Papa ile birlikte dua etmesi bakımından tarihe geçti. O anlar, İngiltere Kralı 8. Henry'nin 1534'te Katolik Kilisesi'nden ayrılmasından sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti.

KRAL CHARLES'A "KRALİYET KARDEŞİ" UNVANI

Vatikan'daki temaslarının ardından Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla, Roma'daki Surların Dışındaki Aziz Paulus Bazilikasına geçerek, Kral'a "Kraliyet Kardeşi" unvanının verildiği törene katıldı.

Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla, daha önce nisan ayında da Roma'yı ziyaret etmiş, ancak o dönemki Papa Franciscus'un rahatsızlığı nedeniyle planlanan Vatikan görüşmesi ertelenmişti. Çift, 9 Nisan'da Papa Franciscus tarafından özel bir kabulde ağırlanmış, Papa kısa süre sonra 21 Nisan'da vefat etmişti.

Papa Franciscus'un ardından, 8 Mayıs'ta ABD'li Kardinal Robert Prevost yeni Papa seçilmiş ve "Papa 14. Leo" adını almıştı.

Bugünkü görüşme, Papa 14. Leo ile Kral 3. Charles arasındaki ilk yüz yüze buluşma olarak tarihe geçti. Basında yer alan yorumlarda ise, Anglikan Kilisesi'nin başı sıfatını da taşıyan Kral Charles'ın bu ziyaretinin, iki kilise arasındaki yakınlaşma ve diyalog açısından "önemli bir dönüm noktası" olarak değerlendirildi.