Ukrayna'dan Karadeniz'in ardından bir saldırı da Hazar'a!

Ukrayna'nın Karadeniz'de tankerlere yönelik saldırılarının ardından bu kez de Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir petrol platformuna saldırı düzenlediği iddia edildi.Ukrayna basınında yer alan haberde, Hazar Denizi'nde Rus petrol şirketi Lukoil'e ait bir petrol platformuna insansız deniz araçları kullanılarak saldırı yapıldığı öne sürüldü.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir petrol platformuna insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendiğini iddia etti.

HAZAR DENİZİ'NDE PETROL PLATFORMUNA SALDIRI

Ukrayna'nın "RBK-Ukrayna" haber ajansında yer alan haberde, Hazar Denizi'nde Rus petrol şirketi Lukoil'e ait bir petrol platformuna insansız deniz araçları kullanılarak saldırı yapıldığı öne sürüldü.

Saldırının, SBU tarafından düzenlendiği belirtilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Açık deniz platformuna yönelik en az dört isabetin kaydedildiği bildirildi. Saldırı nedeniyle (petrol platformunda) hizmet veren 20'den fazla kuyuda petrol ve doğal gaz üretimi durduruldu.

RUSYA'DAN FÜZELİ SALDIRI

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 balistik füze ve 151 İHA'nın kullanıldığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince iki füze ve 83 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bir füze ve 68 İHA'nın ülke genelindeki 34 noktaya isabet ettiği kaydedilen açıklamada, saldırılar nedeniyle Çernigiv bölgesinde bir kişinin yaralandığı bildirildi.

