PODCAST CANLI YAYIN

Ukrayna’dan Karadeniz’de nokta saldırı! Rusya’nın ‘gölge filo’ tankeri ağır hasar aldı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Karadeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait Dashan adlı petrol tankerine insansız deniz aracı (İDA) ile saldırı düzenledi. Ukrayna, son iki hafta içinde Rusya'ya ait 3'üncü tankere saldırı düzenledi. Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait petrol tankerlerini hedef almaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ukrayna’dan Karadeniz’de nokta saldırı! Rusya’nın ‘gölge filo’ tankeri ağır hasar aldı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Karadeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait Dashan adlı petrol tankerine insansız deniz aracı (İDA) ile saldırı düzenledi. Ukrayna, son iki hafta içinde Rusya'ya ait 3'üncü tankere saldırı düzenledi.


Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait petrol tankerlerini hedef almaya devam ediyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Karadeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait Komor Adaları bayraklı Dashan adlı petrol tankerine "Sea Baby" adlı insansız deniz aracı (İDA) ile saldırı düzenledi. Tankerin, Ukrayna karasularından Rusya'nın Novorossiysk liman kentine seyrettiği belirtildi.

SON İKİ HAFTA SALDIRI DÜZENLENEN 3'ÜNCÜ TANKER
Ukrayna basınına konuşan adı açıklanmayan bir kaynak, "Tanker, transponderini kapatmış halde tam hızda seyrediyordu ve ciddi hasar gördü. Son iki hafta içinde, Kremlin'in uluslararası yaptırımları atlatmasına yardımcı olan gölge filosunun üçüncü tankeri devre dışı bırakıldı" dedi.
Tankerin yaklaşık maliyetinin 30 milyon dolar olduğu ve yaklaşık 60 milyon dolar değerinde petrol ürünü taşıdığı tahmin ediliyor. Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu bilinen tanker, daha önce AB, İngiltere, Kanada, Avustralya ve İsviçre tarafından yaptırım listesine alınmıştı..

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: 2025'in üçüncü indirimi: Fed yılın son faiz kararını açıkladı
Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki YİK Toplantısı sona erdi! Yazılı açıklamada KKTC ve aile vurgusu
Casper
Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy ve beraberindekiler adliyede | Görüntü alan gazetecilere saldırı
CHP'li İBB'den mezarlık ücretine yüzde 200 İSPARK'a yüzde 33,3 zam talebi!
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun: 5 şüpheli tutuklandı
Türk Telekom
Çıplak ceset kafaları karıştırmıştı! Anne Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni belli oldu
Emperyalist projelere Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "rapor" açıklaması: Bu sefer mutlaka başaracağız
Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'ye yeni bomba: Ali Mahir Başarır'dan girdi Ekosistem'den çıktı | "Kral çıplak dedim başka bir şey demedim"
Fenerbahçe'den sağ kanat için sürpriz transfer! Bu sezon golü yok
idefix
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter sorguda! Gözaltı sayısı 4'e yükseldi | Bavullarla kameraya yakalandılar
Trabzonspor'a Japon harikası! Transferde Takehiro Tomiyasu bombası
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Ekononominin kalbi Turkuvaz'da atacak: 5. Finansın Geleceği Zirvesi ve 13. Para Sohbetleri Zirvesi için geri sayım
CHP ve 'SİSTEM'in medyasında "TAKVİM" hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?
Emekli zammında %12,49 tahmini: Kök maaşta 2 formül devrede! En düşük aylık 18.898 TL olabilir
Paramount-Netflix savaşı: İkisi de İsrail’in aparatı! Warner Bross ihalesinin arka planı
30 yıllık hayalde somut aşama! Enerjide oyun değiştirici hamle: Hazar üzerinden Türkiye'ye doğal gaz