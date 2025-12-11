PODCAST CANLI YAYIN
Ukrayna'dan Rusya'ya ait petrol tankerine saldırı: O anlar kamerada!

Ukrayna'dan Rusya'ya ait petrol tankerine saldırı: O anlar kamerada!

Ukrayna, insansız deniz araçlarıyla Rusya'nın ‘gölge filosuna’ ait olduğu öne sürülen petrol tankerine saldırı düzenledi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Ukrayna Donanması'nın, Karadeniz'de Rusya'nın 'gölge filosuna' ait olduğu iddia edilen bir petrol tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Komorlar bayraklı 'Dashan' isimli petrol tankerinin, Rusya'nın Novorossiysk liman terminaline doğru seyrettiği kaydedildi.

Saldırı sonucu patlamaların yaşandığı tankerde, büyük hasar meydana geldiği aktarıldı.

Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede!
Malatya'da kaza! Hafif ticari araç TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü!
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü 6 yaralı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı

