Trump’tan şoke eden çıkış! Müzakere için sıraya girdiklerini söyledi “O ülkeler popomu öpüyor” dedi

Gümrük vergisi tarifeleriyle adeta dünya ticaret savaşının fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump, gündeme damga vuran sözleriyle bir kez daha şaşkınlık yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump, EPA

TRUMP'TAN ŞOKE EDEN KONUŞMA

Trump salı akşamı Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi'nin bağış etkinliğinde yaptığı konuşmada öyle sözler sarf etti ki duyanlar kulaklarına inanamadı.

Yeni ticaret politikalarının tanıtılmasının ardından ülkelerin kendisiyle müzakere etmek için sıraya girdiğini iddia eden Trump, bu ülkelerin "poposunu öptüğünü" söyledi.

TİCARET RESTİ

Trump, devam eden "gümrük tarifesi durumunu" ele alarak bunu "iyi" ve "efsanevi bir durum" olarak nitelendirdi. Beyaz Saray bugün Trump'ın gümrük tarifelerini daha iyi ticaret anlaşmaları sağlamak için müzakere aracı olarak gördüğünü doğruladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, diğer ülkelerin de Trump ile potansiyel olarak gümrük vergisi görüşmeleri başlatmaya istekli olduğunu belirterek "Bize en iyi tekliflerinizi getirin, o sizi dinleyecektir." dedi.

TRUMP AĞZINI BOZDU: K*ÇIMI ÖPÜYORLAR

Trump ise kürsüde resmen ağzını bozdu ve "Bu ülkeler beni arıyor, k*çımı öpüyor... bir anlaşma yapmak için can atıyorlar... Bir anlaşma yapmak için can atıyorlar. Lütfen, lütfen efendim, bir anlaşma yapın. Her şeyi yaparım." şeklinde konuştu.

Çin'e uyguladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle kendi müttefiklerinin eleştirilerine maruz kalan Trump, bu vergilerin Çin'in yıllardır "ABD'yi sağlı sollu kazıklamasının" intikamı olduğu konusunda ısrar ederek "Kazıklama sırası bizde" dedi. Trump yüzde 104'lük gümrük vergilerinin "saçma" gelebileceğini kabul etti ancak Çin'in daha önce ABD'den yüzde 100'ün üzerinde vergi aldığını da sözlerine ekledi.