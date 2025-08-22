Trump’tan CIA’e “Russiagate” darbesi! Kritik isim görevden alındı

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, EPA

BELGELER YAYIMLANDI

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, temmuz ortasından bu yana, Obama dönemindeki üst düzey yetkililerin Trump'ı Rusya ile iş birliği yapmakla asılsız bir şekilde suçlamak için koordineli bir çaba içinde olduklarını ortaya koyduğunu iddia ettiği çok sayıda belge yayımladı.

Gabbard, bu haftanın başlarında, 18 kurumu denetleyen Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin yaklaşık %50 oranında küçültüleceğini duyurdu. ABD istihbarat camiasının "izinsiz istihbarat sızıntıları, siyasallaştırma ve istihbaratın silahlandırılmasıyla boğuştuğunu" söyledi.

Gabbard ayrıca, Kongre tarafından Russiagate iddialarının ardından kurulan Yabancı Kötü Niyetli Etki Merkezi'nin (FMIC) önemli ölçüde küçültüleceğini ve bazı temel işlevlerinden arındırılacağını söyledi.