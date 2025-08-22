Trump’tan CIA’e “Russiagate” darbesi! Kritik isim görevden alındı

PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerine Rusya müdahalesi iddialarına ilişkin raporu hazırlayan CIA’in en kıdemli Rusya analistini görevden aldı. Kremlin suçlamaları reddederken Trump, iddiaları Obama ve Demokratların uydurduğu bir “aldatmaca” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğinin öne sürüldüğü "Russiagate" olayının ardından CIA'in en kıdemli Rusya analistlerinden birini görevden aldı.

TRUMP ÜST DÜZEY İSTİHBARAT GÖREVLİSİNİ GÖREVDEN ALDI

Kimliği açıklanmayan yetkili, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine Trump lehine müdahale ettiğini iddia eden raporun hazırlanmasına nezaret etmişti.

The Economist, eski Sovyetler Birliği ile ilgili operasyonları koordine eden yetkiliyi "ülkenin Rusya ve Avrasya'daki en üst düzey istihbarat görevlisi" olarak tanımladı. Gazeteye göre, 36 diğer mevcut ve eski yetkiliyle birlikte güvenlik izni 19 Ağustos'ta iptal edildi.

OBAMA VE DEMOKRATLARA SUÇLAMA

Kremlin seçimlere müdahale iddialarını reddederken Trump ve Cumhuriyetçiler ise iddiaları eski Başkan Barack Obama ve Demokratların Trump'ın ilk seçim zaferini gayrimeşrulaştırmak ve başkanlığını zayıflatmak için uydurdukları bir "aldatmaca" olarak niteledi.

BELGELER YAYIMLANDI

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, temmuz ortasından bu yana, Obama dönemindeki üst düzey yetkililerin Trump'ı Rusya ile iş birliği yapmakla asılsız bir şekilde suçlamak için koordineli bir çaba içinde olduklarını ortaya koyduğunu iddia ettiği çok sayıda belge yayımladı.

Gabbard, bu haftanın başlarında, 18 kurumu denetleyen Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin yaklaşık %50 oranında küçültüleceğini duyurdu. ABD istihbarat camiasının "izinsiz istihbarat sızıntıları, siyasallaştırma ve istihbaratın silahlandırılmasıyla boğuştuğunu" söyledi.

Gabbard ayrıca, Kongre tarafından Russiagate iddialarının ardından kurulan Yabancı Kötü Niyetli Etki Merkezi'nin (FMIC) önemli ölçüde küçültüleceğini ve bazı temel işlevlerinden arındırılacağını söyledi.

