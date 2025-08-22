Trump’tan CIA’e “Russiagate” darbesi! Kritik isim görevden alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğinin öne sürüldüğü "Russiagate" olayının ardından CIA'in en kıdemli Rusya analistlerinden birini görevden aldı.
TRUMP ÜST DÜZEY İSTİHBARAT GÖREVLİSİNİ GÖREVDEN ALDI
Kimliği açıklanmayan yetkili, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine Trump lehine müdahale ettiğini iddia eden raporun hazırlanmasına nezaret etmişti.
The Economist, eski Sovyetler Birliği ile ilgili operasyonları koordine eden yetkiliyi "ülkenin Rusya ve Avrasya'daki en üst düzey istihbarat görevlisi" olarak tanımladı. Gazeteye göre, 36 diğer mevcut ve eski yetkiliyle birlikte güvenlik izni 19 Ağustos'ta iptal edildi.
OBAMA VE DEMOKRATLARA SUÇLAMA
Kremlin seçimlere müdahale iddialarını reddederken Trump ve Cumhuriyetçiler ise iddiaları eski Başkan Barack Obama ve Demokratların Trump'ın ilk seçim zaferini gayrimeşrulaştırmak ve başkanlığını zayıflatmak için uydurdukları bir "aldatmaca" olarak niteledi.