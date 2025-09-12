PODCAST CANLI YAYIN

Trump’a 11 Eylül’de kurşun geçirmez cam güvenlik! Dev ekranda yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırısının yıl dönümünde katıldığı Yankees beyzbol maçında şaşkına döndü. Charlie Kirk suikastından sonra kurşun geçirmez cam koruma ile maça katılan Trump, seyirciler tarafından yuhalandı.

ABD Başkanı Donald Trump New York'ta 11 Eylül terör saldırılarının 24. Yılında katıldığı Yankees beyzbol maçında yuhalandı.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARDINDAN SEYRETTİ

Yetkililer, Yankees'in sahibi olan Steinbrenner ailesine ait üst katta bulunan loca süitinin dışına Trump için güvenlik camı yerleştirdi.

Takım elbise ve kravat giyen Trump, maç boyunca Yankees takım başkanı Randy Levine'in yanına oturdu ve onunla sohbet etti.

DEV EKRANDA YUHALANDI

Milli marş sırasında, stadyumun dev ekranında gösterilen Trump, seyircinin bir kısmı tarafından yuhalandı.

Maçın ikinci devresinde "Hail to the Chief" şarkısı çalarken Trump uzun süre dev ekranda gösterildi. Trump gülümseyip yumruğunu sıkarken yuhalamalar duyuldu.

TRUMP İÇİN ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ

Trump'ın maçı izleyeceği özel süitin etrafına kurşun geçirmez cam bölmeler yerleştirilmesi dikkat çekti.

Trump'ın yakın müttefiki Charlie Kirk'ün çarşamba günü Utah'ta suikasta kurban gitmesinin ardından güvenlik önlemleri daha da arttı. Trump'ın perşembe günü erken saatlerde katıldığı Pentagon'daki 11 Eylül anma töreni ek bir önlemle iç mekana taşındı.

