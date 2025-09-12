Trump’a 11 Eylül’de kurşun geçirmez cam güvenlik! Dev ekranda yuhalandı

Trump, Reuters

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARDINDAN SEYRETTİ

Yetkililer, Yankees'in sahibi olan Steinbrenner ailesine ait üst katta bulunan loca süitinin dışına Trump için güvenlik camı yerleştirdi.

Takım elbise ve kravat giyen Trump, maç boyunca Yankees takım başkanı Randy Levine'in yanına oturdu ve onunla sohbet etti.