Trump’a 11 Eylül’de kurşun geçirmez cam güvenlik! Dev ekranda yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump New York'ta 11 Eylül terör saldırılarının 24. Yılında katıldığı Yankees beyzbol maçında yuhalandı.
KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARDINDAN SEYRETTİ
Yetkililer, Yankees'in sahibi olan Steinbrenner ailesine ait üst katta bulunan loca süitinin dışına Trump için güvenlik camı yerleştirdi.
Takım elbise ve kravat giyen Trump, maç boyunca Yankees takım başkanı Randy Levine'in yanına oturdu ve onunla sohbet etti.
DEV EKRANDA YUHALANDI
Milli marş sırasında, stadyumun dev ekranında gösterilen Trump, seyircinin bir kısmı tarafından yuhalandı.
Maçın ikinci devresinde "Hail to the Chief" şarkısı çalarken Trump uzun süre dev ekranda gösterildi. Trump gülümseyip yumruğunu sıkarken yuhalamalar duyuldu.