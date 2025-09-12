PODCAST CANLI YAYIN

Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein

ABD’de Utah Valley Üniversitesi’nde öldürülen siyasi aktivist Charlie Kirk’ün suikastçısı sırra kadem basarken Mossad iddiası daha da güçleniyor. Suikasttan tam 20 dakika sonra kampüse 10 dakika mesafedeki havalimanından bir özel jetin havalandığı ve gizlice uçtuğu ortaya çıktı. İsrail’in suikasttaki parmağı ise Kirk’in son konuşmalarından birindeki Jeffrey Epstein detayında gözler önüne serildi. İşte Charlie Kirk suikastının bilinmeyenleri…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein

ABD'de Başkan Donald Trump destekçisi olarak bilinen siyasi aktivist Charlie Kirk suikastının yankıları devam ediyor. Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi'nde öldürülmesinin arkasında İsrail ve İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın olduğuna dair iddialar güçleniyor.

Charlie Kiek'se saldırı anı, ReutersCharlie Kiek'se saldırı anı, Reuters

SUİKASTTAN 20 DAKİKA SONRA HAVALANAN GİZLİ JET

Kirk suikastında dikkat çeken kritik detay gündeme damga gibi düştü. Kirk'ün üniversitede öldürülmesinden sadece yirmi dakika sonra suç mahalline 12 dakikadan daha az uzaklıktaki özel bir havalimanı olan Provo Havalimanı'ndan özel bir jetin sessizce havalandığı ortaya çıktı.

Suikasttan sonra yetkililer şüpheli bir kişiyi yakalamış fakat daha sonra şahsın suikastçı olmadığını belirterek serbest bırakmıştı.

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada

OTUZUNCU DAKİKADA KAYBOLDU

Provo'dan kalkan N888KG kuyruk numaralı özel jetin sahibinin isteği üzerine kamuoyundan gizlendiği iddia edildi. Bir diğer iddiaya göre özel jet, uçuşunun otuzuncu dakikasında aniden ADS-B izleme özelliğini kaybetti. Yaklaşık bir saat boyunca gökyüzünde görünmezken ani bir hareketle geri döndü. Suikastın hemen ardından yaşanan olay, birilerinin uçağın gözden kaybolmasını istediğini düşündürdü.

Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdiCharlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi

KIRK'Ü MOSSAD MI ÖLDÜRDÜ?

Suikastın hemen ardından İsrailli yetkililer Kirk'ün İsrail yanlısı tavrını işaret edip yas havasına bürünse de dikkatlerden kaçmayan detaylar suikastta Mossad parmağını gözler önüne seriyor.

Saldırganın olay yerinden kaçış anı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırSaldırganın olay yerinden kaçış anı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

EN SON EPSTEIN İLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Kirk'ün İsrail dostu, İslam düşmanı tavrı biliniyor ancak bilinen bir diğer gerçek de son dönemde pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili yaptığı konuşmalar. Özellikle ABD'li sosyal medya yayıncıları Kirk'ün Mossad tarafından öldürüldüğünü işaret ediyor.

Temmuz ayında Florida eyaletinin Tampa kentinde düzenlenen Turning Point USA etkinliğinde Kirk, Trump yönetimine Epstein dosyalarının tamamını yayınlaması çağrısında bulunmuştu.

Megyn Kelly ile birlikte bir başka programda Kirk, İbranice öğrenmesine ve Yahudi Şabat'ı hakkında bir kitap yazmasına rağmen, İsrail'in Amerikan siyasetindeki etkisini eleştirdiği için "anti-semitist" olarak etiketlendiğini savundu.

Kirk, muhafazakar sağdaki diğerleri gibi, Epstein'ın yabancı istihbarat teşkilatlarıyla bağlantıları hakkında sorular gündeme getirdi. Kirk, suikasta uğrayana kadar Trump'a davayla ilgili tüm dosyaları yayınlaması için baskı yaptığını söyledi.

Charlie Kirk, ReutersCharlie Kirk, Reuters

EPSTEIN-MOSSAD BAĞLANTISINI ANLATTI

Kirk, "Öncelikle, kanıtlar Epstein'ın ya Mossad'ın ya İsrail istihbaratının, ya Amerikan istihbaratının, ya Suudi istihbaratının bir ürünü olduğunu ya da belki de ülkelerin başvuracağı kiralık bir tetikçi olduğunu gösteriyor " dedi.

Mevcut ve eski İsrailli yetkililer, Epstein'ın Mossad ile çalıştığı yönündeki iddiaları büyük ölçüde reddetti.

Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: Silahı ele geçirdikSuikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: Silahı ele geçirdik

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Bakan Kurum paylaştı: 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi! Banka kredisinden farkı ne?
Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Başkan Erdoğan'a adaylık çağrısı: MHP tam destek verecek
Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: "Silahı ele geçirdik"
ABD art arda yaşanan vahşetlerle sarsıldı! Zarutska cinayeti ve Kirk suikastı sonrası bir dehşet de Dallas'ta yaşandı | Kafasını kesti tekmeledi çöpe attı
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz'dan cevap | İsrail basını da yazdı
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al”
İsrail basını “Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi” dedi! Trump iddiası... NATO engeli
Memurların Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük maaş 59 bin lirayı geçebilir!
Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu eski başkana da uzandı! Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklandı
Barrack "Sykes Picot" itirafını Arz-ı Mev'ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"
BES ve sigorta sektöründe kapsamlı reform: İşveren katılımı, gençlere teşvik ve yeni çekim hakları geliyor
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5'e indirdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten siyonistlerin Türkiye'yi hedef almasına tepki: Düşmanlık edene yanıt verilir
Başak Gürkan Arslan'ın katili kayınpederin ifadesi kan dondurdu: "Namusumu temizledim" | Mal paylaşımı tartışması...