Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein

ABD'de Başkan Donald Trump destekçisi olarak bilinen siyasi aktivist Charlie Kirk suikastının yankıları devam ediyor. Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi'nde öldürülmesinin arkasında İsrail ve İsrail dış istihbarat servisi Mossad 'ın olduğuna dair iddialar güçleniyor.

Provo'dan kalkan N888KG kuyruk numaralı özel jetin sahibinin isteği üzerine kamuoyundan gizlendiği iddia edildi. Bir diğer iddiaya göre özel jet, uçuşunun otuzuncu dakikasında aniden ADS-B izleme özelliğini kaybetti. Yaklaşık bir saat boyunca gökyüzünde görünmezken ani bir hareketle geri döndü. Suikastın hemen ardından yaşanan olay, birilerinin uçağın gözden kaybolmasını istediğini düşündürdü.

Kirk suikastında dikkat çeken kritik detay gündeme damga gibi düştü. Kirk'ün üniversitede öldürülmesinden sadece yirmi dakika sonra suç mahalline 12 dakikadan daha az uzaklıktaki özel bir havalimanı olan Provo Havalimanı'ndan özel bir jetin sessizce havalandığı ortaya çıktı.

EN SON EPSTEIN İLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Kirk'ün İsrail dostu, İslam düşmanı tavrı biliniyor ancak bilinen bir diğer gerçek de son dönemde pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili yaptığı konuşmalar. Özellikle ABD'li sosyal medya yayıncıları Kirk'ün Mossad tarafından öldürüldüğünü işaret ediyor.

Temmuz ayında Florida eyaletinin Tampa kentinde düzenlenen Turning Point USA etkinliğinde Kirk, Trump yönetimine Epstein dosyalarının tamamını yayınlaması çağrısında bulunmuştu.

Megyn Kelly ile birlikte bir başka programda Kirk, İbranice öğrenmesine ve Yahudi Şabat'ı hakkında bir kitap yazmasına rağmen, İsrail'in Amerikan siyasetindeki etkisini eleştirdiği için "anti-semitist" olarak etiketlendiğini savundu.

Kirk, muhafazakar sağdaki diğerleri gibi, Epstein'ın yabancı istihbarat teşkilatlarıyla bağlantıları hakkında sorular gündeme getirdi. Kirk, suikasta uğrayana kadar Trump'a davayla ilgili tüm dosyaları yayınlaması için baskı yaptığını söyledi.