Trump paylaştı viral oldu! Ronaldo ile Oval Ofis'te "tuhaf" anlar

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da ağırladığı futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir paylaşım yaptı. İşte Trump’ın “tuhaf” bulunan o paylaşımı…

Giriş Tarihi:
Trump paylaştı viral oldu! Ronaldo ile Oval Ofis'te "tuhaf" anlar

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlarken dikkat çeken konuklardan biri de dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.

Trump’tan Ronaldo’lu yapay zeka videosu

MİLYARDERLER BEYAZ SARAY'DA

Ronaldo, Selman'ın heyeti ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın akşam yemeğine katılan önemli konuklar arasındaydı. Davetliler arasında ayrıca Tesla CEO'su Elon Musk ve Apple CEO'su Tim Cook da bulunuyordu.

Ronaldo Beyaz Saray'da

"OĞLUM RONALDO HAYRANI "

Trump davet yemeğinde yaptığı konuşmada "Oğlum Ronaldo'nun büyük hayranı. Barron onu görünce tanışma fırsatı buldu ve sanırım artık babasına biraz daha fazla saygı duyuyor. Burada olduğun için teşekkür ederim, seninle olmak bizim için bir onur." şeklinde konuşmuştu.

Trump'ın yapay zeka videosu

TRUMP'TAN TUHAF VİDEO

Görüşmenin ardından Trump , Oval Ofis'te Ronaldo ile futbol oynadıkları bir yapay zeka videosu paylaştı.

Trump'ın yapay zeka videosu

Trump'ın paylaştığı video kısa süre içinde viral olurken sosyal medya kullanıcıları videoyu tuhaf bul du.

Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdıRonaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı

