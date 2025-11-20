Trump paylaştı viral oldu! Ronaldo ile Oval Ofis'te "tuhaf" anlar

Ronaldo, Selman'ın heyeti ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın akşam yemeğine katılan önemli konuklar arasındaydı. Davetliler arasında ayrıca Tesla CEO'su Elon Musk ve Apple CEO'su Tim Cook da bulunuyordu.

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlarken dikkat çeken konuklardan biri de dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.

Ronaldo Beyaz Saray'da, EPA

"OĞLUM RONALDO HAYRANI "

Trump davet yemeğinde yaptığı konuşmada "Oğlum Ronaldo'nun büyük hayranı. Barron onu görünce tanışma fırsatı buldu ve sanırım artık babasına biraz daha fazla saygı duyuyor. Burada olduğun için teşekkür ederim, seninle olmak bizim için bir onur." şeklinde konuşmuştu.