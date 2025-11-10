PODCAST CANLI YAYIN

Tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı Yerushalmi hastaneye kaldırıldı!

İsrail'de askeri hapishanede Filistinli bir esire tecavüz edildiğine ilişkin görüntüleri basına sızdırma suçlamasıyla ev hapsine çarptırılan eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'na gelen ihbarla eski askeri başsavcı Yerushalmi'nin evine sağlık görevlilerinin gönderildiği bildirildi.

Haberde, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırılan Yerushalmi'nin bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı, aşırı dozda ilaç kullandığının belirlendiği kaydedildi.

EV HAPSİ CEZASI VERİLMİŞTİ
Eski başsavcı Yerushalmi'nin, İsrail'deki Sde Teiman Hapishanesi'nde, askerlerin Filistinli bir esire tecavüz ettiği anların güvenlik kamerası kaydını basına sızdırdıktan sonra 10 günlük ev hapsi verilmişti. Yerushalmi'nin gözaltına alındığı 2 Kasım'da cep telefonunu denize attığından şüpheleniliyordu. İsrail polisi, Yerushalmi'nin cep telefonunu bulmak için Tel Aviv yakınındaki sahilde dalgıçlarla arama gerçekleştirmişti.


Aşırı sağcı bakanlar ve grupların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa eden Yerushalmi, 2 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

