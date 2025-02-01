Suriye’nin yeni lideri Ahmed eş-Şara konuştu: Silahlı gruplar feshedilecek

Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şara, ülkenin geçiş dönemi devlet başkanı olarak atandıktan sonra ilk konuşmasını yaptı. 8 Aralık günü "devrimin zaferini" kutlamak için milli bayram ilan edildi. Eş-Şara, şöyle konuştu:

"Suriye'nin erkekleri, kadınları ve gençlerinin çeşitliliğini yansıtan, özgür ve adil seçim aşamasına gelene kadar yeni Suriye'nin kurumlarını inşa etme çalışmalarını üstlenecek kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız."

Eş-Şara, hitabında Suriye'deki tüm silahlı grupların feshedileceğini ve yeni devlet kurumlarına entegre edileceklerini de söyledi.

Geçiş hükümeti başkanı Eş-Şera, yönetiminin önceliğinin Suriye'nin toprak bütünlüğünün "tek bir makam altında" korunması olacağını ifade etti.