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Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şara konuştu: Silahlı gruplar feshedilecek

Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şara, ülkenin geçiş dönemi devlet başkanı olarak atandıktan sonra ilk konuşmasını yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Suriye’nin yeni lideri Ahmed eş-Şara konuştu: Silahlı gruplar feshedilecek

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    Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şara, ülkenin geçiş dönemi devlet başkanı olarak atandıktan sonra ilk konuşmasını yaptı. 8 Aralık günü "devrimin zaferini" kutlamak için milli bayram ilan edildi. Eş-Şara, şöyle konuştu:

    "Suriye'nin erkekleri, kadınları ve gençlerinin çeşitliliğini yansıtan, özgür ve adil seçim aşamasına gelene kadar yeni Suriye'nin kurumlarını inşa etme çalışmalarını üstlenecek kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız."

    Eş-Şara, hitabında Suriye'deki tüm silahlı grupların feshedileceğini ve yeni devlet kurumlarına entegre edileceklerini de söyledi.

    Geçiş hükümeti başkanı Eş-Şera, yönetiminin önceliğinin Suriye'nin toprak bütünlüğünün "tek bir makam altında" korunması olacağını ifade etti.

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