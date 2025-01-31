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Ahmed el Şara’dan ilk ulusa sesleniş konuşması! Halkı selamladı “Hükümdar değil hizmetkarım” dedi

Suriye’de resmen Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed el-Şara, ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Sözlerine Suriye halkını selamlayarak başlayan Şara, “Bugün size bir hükümdar olarak değil, yaralı vatanımıza hizmet eden biri olarak sesleniyorum.” dedi ve Suriye’nin yeni dönemi ile ilgili halka bilgi verdi.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 11:53 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 11:53
Ahmed el Şara’dan ilk ulusa sesleniş konuşması! Halkı selamladı Hükümdar değil hizmetkarım dedi

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    Suriye'de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olan Ahmed el-Şara, ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı.

    "SURİYE REJİMİN PRANGALARINDAN KURTULDU"

    Şara, konuşmasına Suriye halkını selamlayarak başladı ve "Suriye'nin, on yıllar boyunca üzerimize çökmüş olan zalim bir rejimin prangalarından kurtuluşunun üzerinden 54 gün geçti. Dünyanın en baskıcı yönetim biçimlerinden biri sona erdi. Suriye, önce Allah'ın lütfuyla, sonra içeride ve dışarıda mücadele eden herkesin sayesinde özgürleşti." değerlendirmesinde bulundu.

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    "HÜKÜMDAR DEĞİL VATANIMIZA HİZMET EDEN BİRİ OLARAK SESLENİYORUM"

    Suriyelilerle birlikte ülke tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını söyleyen Şara, "Dün, siyasi sürecin ilerlemesini sağlamak için hukuk uzmanlarıyla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından ülkenin sorumluluğunu devraldım. Bugün size bir hükümdar olarak değil, yaralı vatanımıza hizmet eden biri olarak sesleniyorum. Tüm gücüm ve irademle Suriye'nin birliğini ve kalkınmasını sağlamak için çalışacağım." şeklinde konuştu.

    "ÖZGÜR VE ONURLU SURİYE"

    Şara, Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacaklarını belirtti ve "Bu bir geçiş dönemi; ülke içinde ve dışındaki tüm Suriyelilerin geleceklerini özgürce, onurlu şekilde, dışlama veya ötekileştirme olmadan inşa edecekleri siyasi sürecin bir parçasıdır. Kadını, erkeği ve gençleriyle Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacağız. Bu hükümet özgür ve adil seçimler aşamasına ulaşana kadar, yeni Suriye'nin kurumlarını inşa etme görevini üstlenecek." ifadelerini kullandı.

    Meclisin feshedilmesi kararı sonrası atılacak adımlarla ilgili açıklama yapan Şara, şu ifadeleri kullandı:

    Geçiş sürecinde yasama yetkisini üstlenecek bir geçici meclis oluşturmak için hazırlık komitesi kuracağımı duyuruyorum. Önümüzdeki günlerde Ulusal Diyalog Konferansı'nın hazırlık komitesi açıklanacak. Bu konferans, gelecek siyasi programımız üzerine doğrudan tartışmalar ve istişareler için bir platform olacaktır. Bu adımlar tamamlandıktan sonra, geçiş döneminin hukuki temelini oluşturacak anayasal bildiriyi ilan edeceğiz.

    Suriye'nin önceliklerini sıralayan Şara, toplumsal barışın sağlanması, Suriye halkına karşı suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi, toprak bütünlüğünün korunması, şeffaf ve adil devlet kurumlarının inşa edilmesi, güçlü bir ekonomi oluşturulması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hedeflerin ön planda olacağını vurguladı.

    YURT İÇİNDE DE YURT DIŞINDA DA YARGILANACAKLAR

    Şara, yurt içinde veya dışında Suriye halkına yönelik suç işleyenlerin yargılanacağını söyledi.

    Suriye'nin güçlü bir bölgesel ve uluslararası aktör haline gelmesi için çalışacaklarını dile getiren Şara, sağlam bir ekonomi inşa edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

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