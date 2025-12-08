Suriye'de yeni rejimin birinci yılı
2011’de Suriye’nin Dera kentinde Baas zulmüne karşı “Sıra Sende Esad” yazılarıyla başlayan isyan, rejimin acımasız saldırıları sonucu 656 binden fazla can aldı. 13 milyon insan yerinden edildi. Baas rejimi, 8 Aralık’ta Şam’ın düşmesiyle 61 yıl sonra tarihe karıştı.
Giriş Tarihi:
2011'de Suriye'nin Dera kentinde Baas zulmüne karşı "Sıra Sende Esad" yazılarıyla başlayan isyan, rejimin acımasız saldırıları sonucu 656 binden fazla can aldı. 13 milyon insan yerinden edildi. Baas rejimi, 8 Aralık'ta Şam'ın düşmesiyle 61 yıl sonra tarihe karıştı.