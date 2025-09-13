İdlib'de Dürziler, Süveyda'nın bölünmesini isteyenleri protesto etti, AA

"Şu anda İsrail ile görüşmeler içindeyiz. İsrail, rejimin çöküşünü 1974 anlaşmasından çıkış olarak gördü, halbuki Suriye başından beri bu anlaşmaya bağlı kaldığını Birleşmiş Milletler'e bildirdi ve Birleşmiş Milletler'e, Ürdünlülük Anlaşması'na (1974) dönülmesini istedi." diyen Şara, görüşmelerin, 8 Aralık öncesi duruma dönülmesini öngören bir güvenlik anlaşması çerçevesinde sürdüğünü; bu görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını ilave etti.

SÜVEYDA'DA DÜRZİ KIŞKIRTMASI

Şara ayrıca İsrail'in Süveyda'da Dürzileri kışkırtma çabalarına da değindi. Süveyda'da Bedevi aşiretleri ile Dürzi topluluğu arasında çıkan anlaşmazlıkta İsrail'in durumu fırsata çevirmeye çalıştığını belirten Şara, Suriye'nin bölünmeyi kabul etmeyeceğini ayrıca olası bir bölünmenin Türkiye ve Irak'ta da etki yaratacağını vurguladı.