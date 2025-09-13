PODCAST CANLI YAYIN

Suriye tek bir zerre toprak vermeyecek! Ahmed Şara’dan İsrail ve terör örgütü YPG/SDG ayarı

Suriye’de bir yandan İsrail saldırılara devam ediyor, bir yandan ise terör örgütü YPG/SDG “Terörsüz Türkiye” ile birlikte yürütülen süreci baltalamaya çalışıyor. ABD ise tutarsız söylemlerine devam ederken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, kritik bir açıklama yaptı. İsrail’in Suriye’yi çatışma sahası haline getirmeye çalıştığını belirten Şara, YPG/SDG’nin Kuzeydoğu Suriye’de ademi merkeziyetçilik veya bölünme meselesine öncülük ettiğini söyledi ve “Suriye tek bir zerre toprak vermeyecek” dedi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve tehditleri devam ederken ABD de ise Tel Aviv ve terör örgütü YPG/PKK ile ilgili söylem değişiklikleriyle bölgede krizi körüklüyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, AA

ŞARA'DAN İSRAİL VE YPG/SDG AYARI

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Temsilcisi Tom Barrack'ın İsrail ve terör örgütü YPG/PKK'nın çelişkili açıklamalarının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara kritik bir açıklama yaptı.

İdlib'de Dürziler, Süveyda'nın bölünmesini isteyenleri protesto etti, AA

DİKTATÖR BEŞAR DÜŞTÜ İSRAİL ŞAŞIRDI

Suriye Resmi Haber Kanalı El İhbariye'ye röportaj veren Şara, İsrail'in Suriye'yi bölgesel bir devletle çatışma sahası haline getirmek istediğini söyledi. İsrail'in Suriye'de diktatör Beşar Esad rejiminin çökmesinden rahatsız olduğunu belirten Şara, İsrail'in Suriye'yi bölme planları olduğunu; fakat rejimin devrilmesiyle bu planları şaşırttığını; istihbarat ve güvenlik alanlarındaki bazı sorunlarını 'kasıtlı güç gösterileri' ile örtmeye çalıştığını söyledi. Bu tür yaklaşımların sağlıklı politika olmadığını; çünkü aşırı korkuların savaşa yol açabileceğini belirtti.

İdlib'de Dürziler, Süveyda'nın bölünmesini isteyenleri protesto etti, AA

"Şu anda İsrail ile görüşmeler içindeyiz. İsrail, rejimin çöküşünü 1974 anlaşmasından çıkış olarak gördü, halbuki Suriye başından beri bu anlaşmaya bağlı kaldığını Birleşmiş Milletler'e bildirdi ve Birleşmiş Milletler'e, Ürdünlülük Anlaşması'na (1974) dönülmesini istedi." diyen Şara, görüşmelerin, 8 Aralık öncesi duruma dönülmesini öngören bir güvenlik anlaşması çerçevesinde sürdüğünü; bu görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını ilave etti.

Barrack Sykes Picot itirafını Arz-ı Mevud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler

SÜVEYDA'DA DÜRZİ KIŞKIRTMASI

Şara ayrıca İsrail'in Süveyda'da Dürzileri kışkırtma çabalarına da değindi. Süveyda'da Bedevi aşiretleri ile Dürzi topluluğu arasında çıkan anlaşmazlıkta İsrail'in durumu fırsata çevirmeye çalıştığını belirten Şara, Suriye'nin bölünmeyi kabul etmeyeceğini ayrıca olası bir bölünmenin Türkiye ve Irak'ta da etki yaratacağını vurguladı.

Mazlum Abdi ve Şara, 10 Mart anlaşması, Takvim Fotoğraf Arşivi

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/SDG SÜRECİ BALTALIYOR

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu /YPG/SDG'nin "Terörsüz Türkiye" hamleleri ile birlikte ilerleyen süreci baltalamaya çalıştığını da vurgulayan Şara, "Kuzeydoğu Suriye'de ademi merkeziyetçilik veya bölünme meselesine öncülük edenler var ve onlar SDG. Bölgedeki Arap unsur, nüfusun %70'inden fazlasını temsil ediyor. SDG, Kürt unsurunun tamamını temsil etmiyor, bu yüzden bölgenin sesi olduğunu söyleyemeyiz. Kürt unsuru geniş bir alana yayılmış durumda." dedi.

Mazlum Abdi ve Şara, 10 Mart anlaşması, Takvim Fotoğraf Arşivi

"SÜVEYDA'NIN ÇIKARLARI ŞAM'DA"

"Süveyda ve kuzeydoğu Suriye'nin çıkarları Şam'da ve bu, Suriye'nin yaralarını sarması ve yeni bir yola girmesi için bir fırsat. Aksini düşünmek, bu fikirlerin savunucularına zarar verir." diyen Şara, bu sorunun savaşla ya da çatışmayla değil, barışçıl yollarla ve müzakerelerle ele alınmasına hazır olduklarını belirtti.

"SURİYE TEK BİR ZERRE TOPRAK VERMEYECEK"

YPG/SDG unsurlarının Suriye ordusuna katılması konusunda anlaşıldığını, Kürt bölgelerine ilişkin bazı özel statüler üzerinde durulduğunu belirtti.

Sonuç olarak Şara, Suriye'nin tek bir zerre toprak bile vermeyeceğini; halkın huzuru ve ülkenin birliği için her türlü tedbiri alacaklarını; bu konuda verdikleri "and"ın, yani halk önündeki yeminlerinin sağlam olduğunu söyledi.

ABDnin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına kılıç çekti

