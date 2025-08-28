ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına "kılıç" çekti

"Terörsüz" Türkiye hedefinin nihai hedefi mutlak surette terörsüz bir bölgenin inşası.
Ankara bu doğrultuda bir cerrah titizliğiyle nokta atışı adımlar atıyor. Özellikle Suriye coğrafyasında sahayı ve atmosferi yakından takip ediyor.
8 Aralık'ta Esad zulmünden kurtulan Şam'ın önünde İsrail destekli Dürziler ve YPG ayak bağı olarak duruyor. Özellikle YPG, 10 Mart'ta imzaladığı mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirmeyip çeşitli şark kurnazlıklarıyla entegre olmaktan kaçıyor. Elinde tuttuğu petrol ve enerji sahalarını Suriye Devletine teslim etmiyor.
YPG İSRAİL'İN AJANDASINA GÖRE HAREKET EDİYOR
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin daha önce birkaç defa "Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız. Tek ordu, tek devlet, tek bayrak..." minvalinde açıklamalar yapıp zaman kazanmak istedi.
Bu süreçte Şahin ve diğer elebaşları Haseke'de İsrail destekli Dürzi ayrılıkçılar ve İran destekli Suriye Alevi Meclisi ile "Özerklik" denemesi yaptı. Haseke'de düzenlenen skandal konferansta Suriye'nin toprak bütünlüğü ele alındı.
YPG elebaşları gün aşırı "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında özerklik istedi
Bilindiği üzere İsrail, Suriye'de Dürzilere "özerk" bir yapı istiyor. YPG/SDG de İsrail'in Dürziler için istediği ayrıcalığı kendileri için istiyor. Bunu da İsrail'in Suriye ajandasına uygun olarak yapıyor.
PKK DA SURİYE'DE İSRAİL'LE AYNI ÇİZGİDE
PKK'nın tepe kadroları da YPG'nin Suriye'de İsrail destekli unsurlarla hareket etmesini istiyor.
PKK elebaşı Helin Ümit, geride bıraktığımız gün "Milliyetçi, dinci, cinsiyetçi Suriye'nin bütünlüğüne karşıyız" deyip YPG'nin Dürziler ve diğer ayrılıkçılarla ittifak yapmasını önerdi.
Ümit, "Suriye'de Kürtler çaresiz değil" dedi, Dürzi ve Alevi ayrılıkçılarla YPG'nin yeni oluşumlara imza atabileceğini dile getirdi. YPG'nin Batı ve Orta Doğu'daki devletlerle bir olup Türkiye'nin Suriye'deki etkisini kırması gerektiğini söyledi.