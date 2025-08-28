PODCAST CANLI YAYIN

ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına "kılıç" çekti

Suriye'de YPG, İsrail'in ajandasına göre hareket ediyor. PKK'nın tepe kadroları da YPG-Dürzi-İsrail ittifakı istiyor. Şam'la imzaladığı mutabakata uymayan YPG'yi cesaretlendiren bir diğer unsur ise ABD'nin ikircikli tutumu. Daha önce "YPG, PKK'dır. Onlara devlet borçlu değiliz" diyen Barrack şimdilerde "Yarı özerklik" formülleri dillendiriyor. Akıllara "ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu?" sorusu gelirken gözler Ankara'ya çevrildi. Başkan Erdoğan "Yönü Ankara ve Şam olanlar kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz" sözünü boşuna demedi. "Kılıç" uyarısı Türkiye’nin gerektiğinde YPG'ye harekat yapmaktan çekinmeyeceğinin işaretini verdi.

"Terörsüz" Türkiye hedefinin nihai hedefi mutlak surette terörsüz bir bölgenin inşası.

Ankara bu doğrultuda bir cerrah titizliğiyle nokta atışı adımlar atıyor. Özellikle Suriye coğrafyasında sahayı ve atmosferi yakından takip ediyor.

8 Aralık'ta Esad zulmünden kurtulan Şam'ın önünde İsrail destekli Dürziler ve YPG ayak bağı olarak duruyor. Özellikle YPG, 10 Mart'ta imzaladığı mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirmeyip çeşitli şark kurnazlıklarıyla entegre olmaktan kaçıyor. Elinde tuttuğu petrol ve enerji sahalarını Suriye Devletine teslim etmiyor.

YPG Şam'la imzaladığı mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirmiyor (Takvim.com.tr)YPG Şam'la imzaladığı mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirmiyor (Takvim.com.tr)

YPG İSRAİL'İN AJANDASINA GÖRE HAREKET EDİYOR

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin daha önce birkaç defa "Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız. Tek ordu, tek devlet, tek bayrak..." minvalinde açıklamalar yapıp zaman kazanmak istedi.

Bu süreçte Şahin ve diğer elebaşları Haseke'de İsrail destekli Dürzi ayrılıkçılar ve İran destekli Suriye Alevi Meclisi ile "Özerklik" denemesi yaptı. Haseke'de düzenlenen skandal konferansta Suriye'nin toprak bütünlüğü ele alındı.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve İlham AhmedYPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed

YPG elebaşları gün aşırı "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında özerklik istedi

Bilindiği üzere İsrail, Suriye'de Dürzilere "özerk" bir yapı istiyor. YPG/SDG de İsrail'in Dürziler için istediği ayrıcalığı kendileri için istiyor. Bunu da İsrail'in Suriye ajandasına uygun olarak yapıyor.

PKK yönünü Tel Avive çevirdi! Karayılan zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelirPKK yönünü Tel Avive çevirdi! Karayılan zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir



PKK DA SURİYE'DE İSRAİL'LE AYNI ÇİZGİDE

PKK'nın tepe kadroları da YPG'nin Suriye'de İsrail destekli unsurlarla hareket etmesini istiyor.

PKK elebaşı Helin Ümit, geride bıraktığımız gün "Milliyetçi, dinci, cinsiyetçi Suriye'nin bütünlüğüne karşıyız" deyip YPG'nin Dürziler ve diğer ayrılıkçılarla ittifak yapmasını önerdi.

Ümit, "Suriye'de Kürtler çaresiz değil" dedi, Dürzi ve Alevi ayrılıkçılarla YPG'nin yeni oluşumlara imza atabileceğini dile getirdi. YPG'nin Batı ve Orta Doğu'daki devletlerle bir olup Türkiye'nin Suriye'deki etkisini kırması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, son günlerde ağız değiştirdi (Takvim.com.tr)ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, son günlerde ağız değiştirdi (Takvim.com.tr)


BARRACK AĞIZ DEĞİŞTİRDİ: YARI ÖZERKLİK

YPG'yi son günlerde cesaretlendiren bir diğer unsur ise ABD'nin ikircikli tutumu oldu.

Daha önce "YPG, PKK'dır. Onlara devlet borçlu değiliz. Kimsenin dadısı değiliz" diyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, son günlerde ağız değiştirdi. Barrack,"Suriye'de federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı düşünülmeli" diyerek Suriye'ye resmen "yarı özerklik" önerdi. Oysa daha bir ay önce "Suriye'de federalizm işe yaramaz" diyen kendisi idi.

ABD'NİN SURİYE POLİTİKASI DEĞİŞİYOR MU?

Hiç şüphesiz bu ağız değişikliği en çok YPG ve ayrılıkçı Dürzileri cesaretlendirdi. Ürdün'de ABD'li temsilcilerin YPG ile masaya oturması tepki çekti. Bu durum "ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Ankara Kılıç kınından çıkar dedi... Şara YPGnin özerklik hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemezAnkara Kılıç kınından çıkar dedi... Şara YPGnin özerklik hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez


Gelinen bu noktada gözler Ankara'ya çevrildi.

ANKARA "KILIÇ" ÇEKTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Malazgirt'ten dünyaya net bir mesaj verdi. "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak" dedi.

Erdoğan YPG'yi de "Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" diyerek uyardı.

Başkan Erdoğan Malazgirt'ten uyardı: Kılıç kınından çıkarBaşkan Erdoğan Malazgirt'ten uyardı: Kılıç kınından çıkar

Başkan Erdoğan'ın "Kılıç" uyarısı Türkiye'nin gerektiğinde YPG/SDG'ye karşı askeri operasyon yapmaktan çekinmeyeceğinin de işaretini verdi.

Suriye'deki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarını icra eden kahraman Mehmetçik hazır. Ankara sahayı ve gelişmeleri izliyor.

Suriyede YPG/SDGye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardıSuriyede YPG/SDGye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı

