ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına "kılıç" çekti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, son günlerde ağız değiştirdi (Takvim.com.tr)





BARRACK AĞIZ DEĞİŞTİRDİ: YARI ÖZERKLİK



YPG'yi son günlerde cesaretlendiren bir diğer unsur ise ABD'nin ikircikli tutumu oldu.



Daha önce "YPG, PKK'dır. Onlara devlet borçlu değiliz. Kimsenin dadısı değiliz" diyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, son günlerde ağız değiştirdi. Barrack,"Suriye'de federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı düşünülmeli" diyerek Suriye'ye resmen "yarı özerklik" önerdi. Oysa daha bir ay önce "Suriye'de federalizm işe yaramaz" diyen kendisi idi.



ABD'NİN SURİYE POLİTİKASI DEĞİŞİYOR MU?

Hiç şüphesiz bu ağız değişikliği en çok YPG ve ayrılıkçı Dürzileri cesaretlendirdi. Ürdün'de ABD'li temsilcilerin YPG ile masaya oturması tepki çekti. Bu durum "ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.