Katil Netanyahu’nun oğluna siyonist torpil!

katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Dünya Siyonist Örgütü yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Karar, açıklanır açıklanmaz örgüt içindeki dengeleri sarsarken, Dünya Siyonist Kongresi'nde yürütülen görüşmelerin durmasına neden oldu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, atama "şok etkisi" yarattı ve mevcut siyasi uzlaşının tehlikeye girdiği değerlendiriliyor. Yair Netanyahu'nun örgüt bünyesindeki Hasbara Dairesi'ni (kamu diplomasisi birimi) yöneteceği, bakanlık düzeyinde yetki ve imkanlara sahip olacağı bildirildi.

Yair Netanyahu'ya bir ofis ve makam aracı tahsis edileceği iddia edildi

Yair Netanyahu'ya ayrıca bir ofis ve makam aracı tahsis edileceği belirtildi. Atamanın, Yesh Atid ve Yisrael Beytenu partileri arasında yapılan anlaşmanın bir parçası olarak gerçekleştirildiği, bu kapsamda Yesh Atid'in Maliye Bakanlığı'nı, Meir Cohen'in ise Yahudi Ulusal Fonu başkanlığını aldığı ifade edildi.