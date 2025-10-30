Katil Netanyahu’nun oğluna siyonist torpil!

katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Dünya Siyonist Örgütü yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Karar, açıklanır açıklanmaz örgüt içindeki dengeleri sarsarken, Dünya Siyonist Kongresi'nde yürütülen görüşmelerin durmasına neden oldu.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, atama "şok etkisi" yarattı ve mevcut siyasi uzlaşının tehlikeye girdiği değerlendiriliyor. Yair Netanyahu'nun örgüt bünyesindeki Hasbara Dairesi'ni (kamu diplomasisi birimi) yöneteceği, bakanlık düzeyinde yetki ve imkanlara sahip olacağı bildirildi.
Yair Netanyahu'ya bir ofis ve makam aracı tahsis edileceği iddia edildi
Yair Netanyahu'ya ayrıca bir ofis ve makam aracı tahsis edileceği belirtildi. Atamanın, Yesh Atid ve Yisrael Beytenu partileri arasında yapılan anlaşmanın bir parçası olarak gerçekleştirildiği, bu kapsamda Yesh Atid'in Maliye Bakanlığı'nı, Meir Cohen'in ise Yahudi Ulusal Fonu başkanlığını aldığı ifade edildi.
NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI
İsrail'de yolsuzluk davalarıyla boğuşan katil Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun, Dünya Siyonist Örgütü yönetim kuruluna seçilmesi, ülkede nepotizm tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.
Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.
Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.
Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.