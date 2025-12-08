Sırakaya’dan Almanya’da net çıkış: “Türkiye’siz Avrupa’nın güvenliği yok!”
Almanya'da Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Toplum Akademisi’nin açılışına katılan AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, “Bugün Türkiye’siz Avrupa’nın güvenliğinin sağlanabilme ihtimalinin olmadığını kaydetti” dedi.
Giriş Tarihi:
Almanya'da Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Toplum Akademisi'nin açılışına katılan AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "Bugün Türkiye'siz Avrupa'nın güvenliğinin sağlanabilme ihtimalinin olmadığını kaydetti" dedi.