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Papa Franciscus'un vasiyeti ve ölüm nedeni açıklandı! Cenaze töreni ne zaman olacak? Vatikan tek tek açıkladı

Vatikan bu sabah 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus’un ölüm nedenini açıkladı. İnme, kalp yetmezliği ve solunum problemleri sonucu yaşamını yitiren Papa'nın aynı zamanda vasiyeti de açıklandı. İşte defin yerini ve mezarını da belirten Papa'nın vasiyeti...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 23:46 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 23:46
Papa Franciscus’un vasiyeti ve ölüm nedeni açıklandı! Cenaze töreni ne zaman olacak? Vatikan tek tek açıkladı

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden rahatsızlıkların ardından hayatını kaybetti.

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Papa Franciscus. (Takvim.com.tr arşiv)Papa Franciscus. (Takvim.com.tr arşiv)

ÖLÜM NEDENİ VE VASİYETİ AÇIKLANDI

Vatikan, bu sabah 88 yaşında yaşamını yitiren Papa Franciscus'un ölüm nedenini ve vasiyetini açıkladı.

Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Birimi Direktörü Prof. Andrea Arcangeli imzasıyla yayımlanan ölüm raporuna göre, Papa bu sabah yerel saatle 07.35'te Vatikan'daki Santa Marta Konukevi'ndeki dairesinde vefat etti.

Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğu bildirildi.

Papa'nın buna ek olarak, daha önce geçirdiği akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının da söz konusu duruma eşlik ettiği belirtildi.

Papa Franciscus. (Takvim.com.tr arşiv)Papa Franciscus. (Takvim.com.tr arşiv)

PAPA FRANCİSCUS VASİYETİNDE DEFİN YERİNİ BELİRTTİ

Vatikan'dan yapılan bir başka açıklamada da Papa Franciscus'un vasiyeti paylaşıldı.

Papa'nın vasiyetinde, Roma'da her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda defnedilmek istediği belirtildi.

Papa Franciscus, mezarının toprakta, sade ve özel bir süsleme bulunmadan ve üzerinde sadece "Franciscus" yazacak şekilde olmasını istediğini kaydetti.

Bu arada, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda akşam saatlerinde Papa Franciscus'un anısına dua etkinliği yapıldı. Meydanda toplananların, Papa Franciscus'u alkışladığı görüldü.

Diğer yandan, İtalya Kültür Bakanlığı da Papa Franciscus'u anmak için Roma'nın simge yapısı Kolezyum'un ışıklarını kapattığını bildirdi.

Papa Franciscus. (Takvim.com.tr arşiv)Papa Franciscus. (Takvim.com.tr arşiv)

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN OLACAK?

Kilise kurallarına göre Papa Franciscus'un cenaze töreninin, ölümünden sonra 4. gün ile 6. gün arasında olması gerekiyor.

Bu durumda Papa Franciscus için cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günlerinden birinde olması bekleniyor.

Yine Kilise normlarına göre Papa Franciscus'un ölümünden sonraki 15 ila 20. günde, bu durumda 6-10 Mayıs tarihlerinde Kardinaller Meclisi'nin yeni Papa'yı seçmek üzere ilk oturumunu yapması öngörülüyor.

İtalyan basınında, tüm seçici kardinallerin Roma'ya erken ulaşmış olması durumunda ise Papalık Seçiminin (Konklav) başlangıcının da öne alınabileceği belirtildi.

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