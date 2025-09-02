Pakistan'da sel felaketi: Ölü sayısı artıyor

Pakistan 'da sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Pencap eyaletinde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 23 Ağustos'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Pakistan, EPA

SEL FELAKETİ DEVAM EDİYOR

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana 800'den fazla kişinin ölümüne neden olan seller, Pencap'ta etkisini sürdürüyor.