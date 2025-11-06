PODCAST CANLI YAYIN

Pakistan’da katliam gibi kaza! Otobüsle tanker çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan’da yolcu otobüsüyle LPG tankerinin çarpışması sonucu facia yaşandı. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Pakistan'da yolcu otobüsü ile LPG tankerinin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Pakistan’da feci kaza!

YOLCU OTOBÜSÜ VE TANKER ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Lasbela bölgesindeki Makran Sahil Otoyolu yakınlarında yolcu otobüsü ile LPG yüklü tanker çarpıştı. Kaza sonrası tankerde yangın çıkarken, 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya tanker sürücüsünün dikkatsizliğinin neden olduğu üzerinde duruluyor.

