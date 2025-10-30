PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirdiği Pentagon'a "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurdu. Trump Rusya ve Çin konusunda uyarıda bulunurken nükleer silah hamlesinin zamanlaması ise dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ve yeni adıyla da Savaş Bakanlığı'na "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurdu.

TRUMP'TAN NÜKLEER HAMLE

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtti.

RUSYA VE ÇİN UYARISI

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın nükleer silah hamlesi ise Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeden hemen sonra geldi.

1992'DEN BU YANA İLK

ABD, 1992 yılında nükleer silah denemelerini durdurdu.

Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Robert C. O'Brien, geçen yıl haziran ayında Trump'ı, 2024 Beyaz Saray seçimlerini kazanması halinde nükleer silah denemesi yapmaya teşvik etmişti.

O'Brien, geçen yıl Haziran ayında Foreign Affairs dergisinde yayınlanan bir makalede, "Washington, 1992'den beri ilk kez, sadece bilgisayar modelleri kullanarak değil, gerçek dünyada güvenilirlik ve güvenlik açısından yeni nükleer silahları test etmelidir. Çin ve Rusya iyi niyetli silah kontrolü görüşmelerine katılmayı reddetmeye devam ederse ABD nükleer silahların birincil bölünebilir izotopları olan uranyum-235 ve plütonyum-239 üretimine de devam etmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, geçen hafta Burevestnik olarak bilinen yeni nükleer kapasiteli seyir füzesini test ettiğini ve füzenin 8 bin 700 mil uçtuğunu iddia etti.

Trump Pazartesi günü, "Savaşı bitirmelisiniz. Bir hafta sürmesi gereken savaş, şimdi dördüncü yılına giriyor. Füzeleri test etmek yerine yapmanız gereken bu." dedi.

