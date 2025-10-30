Trump, Reuters

1992'DEN BU YANA İLK

ABD, 1992 yılında nükleer silah denemelerini durdurdu.

Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Robert C. O'Brien, geçen yıl haziran ayında Trump'ı, 2024 Beyaz Saray seçimlerini kazanması halinde nükleer silah denemesi yapmaya teşvik etmişti.

O'Brien, geçen yıl Haziran ayında Foreign Affairs dergisinde yayınlanan bir makalede, "Washington, 1992'den beri ilk kez, sadece bilgisayar modelleri kullanarak değil, gerçek dünyada güvenilirlik ve güvenlik açısından yeni nükleer silahları test etmelidir. Çin ve Rusya iyi niyetli silah kontrolü görüşmelerine katılmayı reddetmeye devam ederse ABD nükleer silahların birincil bölünebilir izotopları olan uranyum-235 ve plütonyum-239 üretimine de devam etmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, geçen hafta Burevestnik olarak bilinen yeni nükleer kapasiteli seyir füzesini test ettiğini ve füzenin 8 bin 700 mil uçtuğunu iddia etti.

Trump Pazartesi günü, "Savaşı bitirmelisiniz. Bir hafta sürmesi gereken savaş, şimdi dördüncü yılına giriyor. Füzeleri test etmek yerine yapmanız gereken bu." dedi.