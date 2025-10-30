ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ve yeni adıyla da Savaş Bakanlığı'na "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurdu.
TRUMP'TAN NÜKLEER HAMLE
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullandı.
ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtti.
RUSYA VE ÇİN UYARISI
Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın nükleer silah hamlesi ise Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeden hemen sonra geldi.