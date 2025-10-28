PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündeminde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in dün Ankara’da, Eurofighter Typhoon savaş uçağı için imzaladığı iş birliği anlaşması dünya gündemine damga vurdu. İsrail basını ise Türkiye’nin Gazze’de barış gücüne katılmasının konuşulduğu dönemde gelen hamle karşısında paniğe kapıldı. İşte manşet manşet Eurofighter Typhoon anlaşması…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Eurofighter Typhoon savaş uçağı için iş birliği anlaşması imzaladı.

EUROFIGTER DÜNYA GÜNDEMİNDE

İngiltere'den 20, Katar ve Umman'dan 12'şer olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon alımı için düğmeye bastı. Başkan Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer, Eurofighter Typhoon anlaşmasına ilişkin ilk imzalar Ankara'da atıldı. Eurofighter Typhoon anlaşması ise dünya gündemine damga vurdu.

AP STARMER'IN O SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

UIuslararası haber ajansı AP, bunun 2017'den bu yana İngiltere ile yapılan ilk Typhoon anlaşması olduğunu belirtti ve Starmer'ın Başkan Erdoğan ile imza töreninde "Ülkelerimiz Avrupa'nın iki ucunda yer alıyor olabilir, ancak güçlü ortaklarız ve her zamankinden daha yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz." şeklindeki sözlerine dikkat çekti.

REUTERS: BU ANLAŞMA NATO BAĞINI DERİNLEŞTİRECEK

İngiliz Reuters ise "Bu anlaşma, NATO müttefikleri arasındaki bağları derinleştirecek ve Türk hava savunmasını güçlendirecek." ifadelerini kullandı ve Stermer'ın Türkiye'ye bu ilk ziyaretinde Başkan Erdoğan ile attığı imzayı "önemli bir an" olarak nitelendirdiğine dikkat çekti.

"EUROFIGHTER DESTANI"

Hindistan merkezli EuroAsian Times ise "Türkiye için Eurofighter'lar tam bir destan — Ankara, bir zamanlar F-35'ler uğruna reddettiği savaş uçaklarını şimdi talep ediyor" başlığını kullandı ve Dış Politika Araştırma Enstitüsü Başkanı Aaron Stein'ın AFP'ye verdiği röportajda, "Türkiye ve Eurofighter arasında tam bir destan var." dediğine dikkat çekti.

İSRAİL BASININDA PANİK

İsrail gazetesi The Times of Israel ise "İngiltere ile yapılan anlaşma, Türkiye'nin savaş sonrası Gazze Şeridi'nde nüfuz mücadelesi verdiği bir dönemde geldi." İfadelerini kullandı ve İsrail'in Türkiye paniğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Beştepede tarihi imza: İngiltere ile Eurofighter anlaşması imzalandı! Başkan Erdoğandan iş birliği mesajı

