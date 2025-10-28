İsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündeminde

İngiliz Reuters ise "Bu anlaşma, NATO müttefikleri arasındaki bağları derinleştirecek ve Türk hava savunmasını güçlendirecek." ifadelerini kullandı ve Stermer'ın Türkiye 'ye bu ilk ziyaretinde Başkan Erdoğan ile attığı imzayı "önemli bir an" olarak nitelendirdiğine dikkat çekti.

Starmer ve Başkan Erdoğan, AA

"EUROFIGHTER DESTANI"

Hindistan merkezli EuroAsian Times ise "Türkiye için Eurofighter'lar tam bir destan — Ankara, bir zamanlar F-35'ler uğruna reddettiği savaş uçaklarını şimdi talep ediyor" başlığını kullandı ve Dış Politika Araştırma Enstitüsü Başkanı Aaron Stein'ın AFP'ye verdiği röportajda, "Türkiye ve Eurofighter arasında tam bir destan var." dediğine dikkat çekti.

The Times of Israel, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSRAİL BASININDA PANİK

İsrail gazetesi The Times of Israel ise "İngiltere ile yapılan anlaşma, Türkiye'nin savaş sonrası Gazze Şeridi'nde nüfuz mücadelesi verdiği bir dönemde geldi." İfadelerini kullandı ve İsrail'in Türkiye paniğini bir kez daha gözler önüne serdi.