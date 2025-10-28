İsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündeminde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Eurofighter Typhoon savaş uçağı için iş birliği anlaşması imzaladı.
EUROFIGTER DÜNYA GÜNDEMİNDE
İngiltere'den 20, Katar ve Umman'dan 12'şer olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon alımı için düğmeye bastı. Başkan Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer, Eurofighter Typhoon anlaşmasına ilişkin ilk imzalar Ankara'da atıldı. Eurofighter Typhoon anlaşması ise dünya gündemine damga vurdu.
AP STARMER'IN O SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ
UIuslararası haber ajansı AP, bunun 2017'den bu yana İngiltere ile yapılan ilk Typhoon anlaşması olduğunu belirtti ve Starmer'ın Başkan Erdoğan ile imza töreninde "Ülkelerimiz Avrupa'nın iki ucunda yer alıyor olabilir, ancak güçlü ortaklarız ve her zamankinden daha yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz." şeklindeki sözlerine dikkat çekti.