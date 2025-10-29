Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor

Yeni Altay tankının teslimi dün Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapıldı ve milli ana muharebe tankı Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.
İSRAİL'DE ALTAY PANİĞİ
Altay dualarla birlikte envantere girerken İsrail'de panik had safhaya ulaştı.
"TÜRKİYE TEHLİKELİ TANK TÜRLERİ ÜRETMEYE BAŞLIYOR"
İsrail gazetesi Maariv, törenden saatler önce "Türkiye tehlikeli tank türleri üretmeye başlıyor" başlıklı bir haber yayımladı ve "Türkiye önemli bir kilometre taşı olan Altay ana muharebe tanklarının (MBT) ilk partisini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim etmeye hazırlanıyor." dedi.