PODCAST CANLI YAYIN

Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor

Türkiye’nin 100 yıllık hayali yerli Altay tankının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine alınması İsrail’de paniğe yol açtı. Yerli ve milli Altay tankının teslimat töreni yapılırken İsrail gazetesi Maariv, önce “Türkiye tehlikeli tank türleri üretmeye başlıyor” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor

Yeni Altay tankının teslimi dün Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapıldı ve milli ana muharebe tankı Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.

Başkan Erdoğan Altay tankı açılış töreninde, AABaşkan Erdoğan Altay tankı açılış töreninde, AA

İSRAİL'DE ALTAY PANİĞİ

Altay dualarla birlikte envantere girerken İsrail'de panik had safhaya ulaştı.

Maariv, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMaariv, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"TÜRKİYE TEHLİKELİ TANK TÜRLERİ ÜRETMEYE BAŞLIYOR"

İsrail gazetesi Maariv, törenden saatler önce "Türkiye tehlikeli tank türleri üretmeye başlıyor" başlıklı bir haber yayımladı ve "Türkiye önemli bir kilometre taşı olan Altay ana muharebe tanklarının (MBT) ilk partisini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim etmeye hazırlanıyor." dedi.

ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni, AAALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni, AA

ALTAY'IN SEMBOLİK ÖNEMİNİ SİYONİST GAZETE YAZDI

Altay'ın ilk yerli ana muharebe tankı olduğunu vurgulayan Maariv, şu ifadeleri kullandı:

Altay projesi, muharebe alanındaki rolünün çok ötesinde sembolik bir öneme sahiptir. Türkiye'nin savunma sanayi altyapısının olgunluğunu ve yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltma kararlılığını temsil eder. Bu strateji, 2010'ların sonlarında ABD ve Avrupa'nın F-35 savaş uçağı ve Alman denizaltı motorları da dahil olmak üzere birçok önemli programı etkileyen kısıtlamalarının ardından daha da yoğunlaşmıştı.

ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni, AAALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni, AA

ÖNCE TÜRK GÜCÜ SONRA ALTAY

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından İsrail bölgede Türk gücü konuşlandırılmasından oldukça endişe ediyor. Maariv ise Türk gücü gündemdeyken Altay tankının da envanter atılmasının ardından şu ifadeleri kullandı:

Ankara için Altay hem bir savaş alanı varlığı hem de endüstriyel egemenliğin bir simgesi; sadece yirmi yılda bağımlılıktan neredeyse özerkliğe ulaşan bir savunma sanayisinin somut bir ürün.

ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni, AAALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni, AA

Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.

NATO standardına uyumlu mühimmatları da kullanabilen ve 3 bin metre etkili menzil alanına sahip Altay, "ana silah sistemi" özel alaşımlı çelikten üretildi. Ana silah sistemi, ayrıca dakikada 6 atış yapabiliyor

ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğandan yeni bir denklem kuruluyor mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyızALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğandan yeni bir denklem kuruluyor mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Enkazda 5 kişilik aile var
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
Koza Altın
102. yılında belgelerle Cumhuriyet! Arşivden neler çıktı
İdefix
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim kutlamasında Terörsüz Türkiye mesajı: Engelleri aşacağız oyunları bozacağız
Kuruluş Orhan
Gizli adres ortaya çıktı: Casus Hüseyin Gün yabancı ajanlarla sevgilisinin kafesinde görüştü
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Bugün sağanak kuzeyi vuruyor! Pastırma sıcakları yağışı aratacak! MGM'den 4 ile sarı kodlu uyarı! 10 gün boyunca...
Casusluk soruşturmasında flaş detay: MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün “Ümit Özdağ” planı ortaya çıktı!
Türk Telekom
ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan'dan "yeni bir denklem kuruluyor" mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız
Başkan Erdoğan'dan A Milli Kadın Futbol Takımı'na tebrik telefonu! "Başarının tekrarını bekliyorum"
Türkiye'den ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesini durdurun!
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı: Zorbay Küçük...
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atv'de
Mücadelenin ön saflarında yer aldı! Terör devletinin şehit ettiği Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Savunma sanayiinde 23 yıllık devrim | ALTAY Tankı TSK envanterinde! İşte ordunun gücüne güç katacak çelik süvarinin özellikleri!