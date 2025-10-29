Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor

Yeni Altay tankının teslimi dün Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapıldı ve milli ana muharebe tankı Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.