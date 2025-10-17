Ne F-35 ne Rafale! İspanya’nın KAAN tercisi Alman basınında: Milli bir duruş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN, Batı basınında gündemden düşmüyor.

KAAN, Takvim Fotoğraf Arşivi İSPANYA NE F-35 NE DE RAFALE İSTİYOR İspanya ağustos ayında ABD'den F-35 savaş uçağı alma seçeneğini reddetmiş, İspanyol kaynaklar Avrupa alternatiflerini değerlendirmek istediklerini söylemişti. Sektördeki kaynaklar, Fransız Rafale savaş uçaklarının İspanya için muhtemelen "mantıklı bir alternatif" olduğunu vurgularken silah ve mühimmat tedarikinden sorumlu DGAM ajansının Fransa'dan alım konusunda pek de istekli olmadığını belirtti.