Ne F-35 ne Rafale! İspanya’nın KAAN tercisi Alman basınında: Milli bir duruş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN, Batı basınında gündemden düşmüyor.
İSPANYA NE F-35 NE DE RAFALE İSTİYOR
İspanya ağustos ayında ABD'den F-35 savaş uçağı alma seçeneğini reddetmiş, İspanyol kaynaklar Avrupa alternatiflerini değerlendirmek istediklerini söylemişti.
Sektördeki kaynaklar, Fransız Rafale savaş uçaklarının İspanya için muhtemelen "mantıklı bir alternatif" olduğunu vurgularken silah ve mühimmat tedarikinden sorumlu DGAM ajansının Fransa'dan alım konusunda pek de istekli olmadığını belirtti.
ALMAN GAZETESİ "MİLLİ DURUŞ" DEDİ
Alman gazetesi Merkur, burada "milli bir duruş" olduğunu belirtti. Bir diğer seçeneğin ise İsveç yapımı Saab 39 Gripen uçağı olduğunu belirten Merkur, kapasitesinin düşük olduğunu, fazla yük taşıyamadığını ve sadece tek bir motoru olduğunu vurguladı.