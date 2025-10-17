PODCAST CANLI YAYIN

Ne F-35 ne Rafale! İspanya’nın KAAN tercisi Alman basınında: Milli bir duruş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TUSAŞ tarafından geliştirilen milli savaş uçağı KAAN, Batı basınında yankı uyandırmaya devam ediyor. ABD’den F-35 alımını reddeden İspanya’nın KAAN’ı “güçlenen üçüncü seçenek” olarak değerlendirdiğini yazan Alman gazetesi Merkur, Türkiye’nin savunma alanındaki “milli duruşuna” dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN, Batı basınında gündemden düşmüyor.

KAAN, Takvim Fotoğraf ArşiviKAAN, Takvim Fotoğraf Arşivi

İSPANYA NE F-35 NE DE RAFALE İSTİYOR

İspanya ağustos ayında ABD'den F-35 savaş uçağı alma seçeneğini reddetmiş, İspanyol kaynaklar Avrupa alternatiflerini değerlendirmek istediklerini söylemişti.

Sektördeki kaynaklar, Fransız Rafale savaş uçaklarının İspanya için muhtemelen "mantıklı bir alternatif" olduğunu vurgularken silah ve mühimmat tedarikinden sorumlu DGAM ajansının Fransa'dan alım konusunda pek de istekli olmadığını belirtti.

KAAN, Takvim Fotoğraf ArşiviKAAN, Takvim Fotoğraf Arşivi

ALMAN GAZETESİ "MİLLİ DURUŞ" DEDİ

Alman gazetesi Merkur, burada "milli bir duruş" olduğunu belirtti. Bir diğer seçeneğin ise İsveç yapımı Saab 39 Gripen uçağı olduğunu belirten Merkur, kapasitesinin düşük olduğunu, fazla yük taşıyamadığını ve sadece tek bir motoru olduğunu vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AABaşkan Recep Tayyip Erdoğan, AA

"GÜÇLENEN SEÇENEK KAAN"

Merkur, "Bu durum Türkiye'den KAAN uçağını odak noktasına getiriyor: El Independiente raporu, devlet havacılık grubu TUSAŞ tarafından üretilen savaş uçağını 'giderek güçlenen üçüncü bir seçenek' olarak tanımlıyor." dedi.

"Görünüşe göre İspanya, uçağın üretilmesini beklemek istiyor ve ardından sipariş verebilir." diyen Merkur İspanyol endüstri kaynaklarının KAAN'ın bir Avrupa uçağı olmasa bile r NATO ülkesinin projesi olduğuna dikkat çektiğini belirtti.

ABD dergisi Türkiye’de yerli milli dönüşümün öncüsü dedi: KAAN F-35 ile rekabet ediyorABD dergisi Türkiye’de yerli milli dönüşümün öncüsü dedi: KAAN F-35 ile rekabet ediyor

