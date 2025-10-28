PODCAST CANLI YAYIN

Mücadelenin ön saflarında yer aldı! Terör devletinin şehit ettiği Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Hamas'ın önde gelen liderlerinden Yahya Sinwar, Gazze'de İsrail saldırısında şehit düştü. İsrail, ölüm iddialarıyla algı yönetimine girişse de, Sinwar'ın tam da arzuladığı gibi İsrail'e karşı mücadelenin ön saflarında yer alırken hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Çatışma seslerinin geldiği görüntülerde Sinvar'ın elinde bir tesbih ve omzunda bir örtü olduğu görüldü.

Giriş Tarihi:
Mücadelenin ön saflarında yer aldı! Terör devletinin şehit ettiği Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Hamas lideri Yahya Sinwar Gazze'de İsrail saldırısında şehit düştü.

Yahya Sinvar. (Takvim.com.tr arşiv)Yahya Sinvar. (Takvim.com.tr arşiv)

MÜCADELE İÇİNDE ŞEHİT DÜŞTÜ

İsrail ordusu Sinwar'ın öldüğünü iddia ederken paylaştığı görüntülerle algı yönetimine başlasa da Hamas liderinin tam da istediği gibi İsrail'e karşı mücadele içindeyken şehit düştüğü ortaya çıktı. Sinwar'ın şehadetinin ardından sosyal medya paylaşım yapan Filistinliler onun böyle ölmesinden dolayı gurur duyduklarını yazdı.

İsrail basının paylaştığı görüntülerden kareler.İsrail basının paylaştığı görüntülerden kareler.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İsrail basını Sinvar'ın katledilmeden hemen önceki görüntülerini yayınladı. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye, konuya ilişkin video görüntülü açıklamasında, Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini belirterek Sinvar'ın yılmadan öne çıktığını, ön saflarda çarpıştığını ve savaş pozisyonları arasında hareket ettiğini vurgulamıştı.

Hayye, "Mücadele, tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek." şeklinde mesaj vermişti. Görüntülerde 16 Ekim 2024'te katledilen Sinvar'ın öldürülmeden 2-3 gün önceki anları yer aldı.

İsrail basının paylaştığı görüntülerden kareler.İsrail basının paylaştığı görüntülerden kareler.

Çatışma seslerinin geldiği görüntülerde Sinvar'ın elinde bir tesbih ve omzunda bir örtü olduğu görüldü.

O anlarda Sinvar'ın çatışmaları yakından takip ettiği ve gerekli yönlendirmeleri yapması da yer alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan'dan "yeni bir denklem kuruluyor" mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız
Tank gibi Togg! Başkan Erdoğan Altay tankının teslim törenine yerli otomobilin yeni bir versiyonu ile geldi
Kuruluş Orhan
PKK çekildi ama... Çatı yapılanma KCK'dan "Bayık" provokasyon: "SDG, YPG, YPJ, PJAK silah bırakmayacak"
Kalyon Holding
Yerli savunma araçlarıyla gövde gösterisi! ALTAY şov yaptı
İdefix
Savunma sanayiinde 23 yıllık devrim | ALTAY Tankı TSK envanterinde! İşte ordunun gücüne güç katacak çelik süvarinin özellikleri!
Hem katil hem yolsuz! Enfeksiyon oyunu boşa gitti: Netanyahu haftada dört kez hakim karşısına çıkacak.
Başkan Erdoğan davet etti: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Türkiye'ye geliyor
Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018'de CIA'ci Aaron Barr'a "Muharrem İnce" analizi yaptırdı: "Seher 'mommy'im tanıyordu"
Türk Telekom
Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak
Musk Wikipedia'ya meydan okudu Grokipedia'yı duyurdu: "10 kat daha iyi" dedi! Nedir bu Grokipedia?
CANLI ANLATIM | Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 25 milyon acil destek ödemesi gönderildi
Ziraat Türkiye Kupası | Kepez Spor - Sivasspor : 1-3
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu: Bahar havası gelecek
İsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündeminde
Süper Lig'den 5 isim var! Bahis soruşturması hakemlerle sınırlı kalmayacak