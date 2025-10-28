Mücadelenin ön saflarında yer aldı! Terör devletinin şehit ettiği Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Hamas lideri Yahya Sinwar Gazze'de İsrail saldırısında şehit düştü.
MÜCADELE İÇİNDE ŞEHİT DÜŞTÜ
İsrail ordusu Sinwar'ın öldüğünü iddia ederken paylaştığı görüntülerle algı yönetimine başlasa da Hamas liderinin tam da istediği gibi İsrail'e karşı mücadele içindeyken şehit düştüğü ortaya çıktı. Sinwar'ın şehadetinin ardından sosyal medya paylaşım yapan Filistinliler onun böyle ölmesinden dolayı gurur duyduklarını yazdı.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İsrail basını Sinvar'ın katledilmeden hemen önceki görüntülerini yayınladı. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye, konuya ilişkin video görüntülü açıklamasında, Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini belirterek Sinvar'ın yılmadan öne çıktığını, ön saflarda çarpıştığını ve savaş pozisyonları arasında hareket ettiğini vurgulamıştı.
Hayye, "Mücadele, tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek." şeklinde mesaj vermişti. Görüntülerde 16 Ekim 2024'te katledilen Sinvar'ın öldürülmeden 2-3 gün önceki anları yer aldı.