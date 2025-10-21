PODCAST CANLI YAYIN

Louvre’da film gibi soygun: 7 dakikada 140 milyon euroluk mücevher çalındı

Louvre Müzesi’nin 7 dakika içinde soyulması dünyada şok etkisi yarattı. Hırsızlık planı ödüllük filmleri aratmadı. 4 kişilik hırsız çetesi, müzenin Seine Nehri tarafından yük asansörüyle pencereye çıktı. Taşlama makinesiyle dış camı kırdı. Ellerindeki motorlu testereyle yüksek güvenlikli iki vitrinin camlarını da patlattı. Yaklaşık 140 milyon euro değerindeki 8 mücevheri çaldı.

Louvre’da film gibi soygun: 7 dakikada 140 milyon euroluk mücevher çalındı

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre, pazar sabahı tarihe geçecek bir soyguna sahne oldu.
7 dakika süren hırsızlık planı ise ödüllük filmleri aratmadı. Buna göre yüzleri kapalı 4 kişilik hırsız grubu, saat 9.30 sularında müze açıldıktan yarım saat sonra harekete geçti. İkisi scooter'la diğeri ikisi de açık kasalı bir kamyonetle müzenin Seine Nehri tarafındaki kanadına geldi. Burada bir süredir devam eden inşaat faaliyetleri, hırsızların ihtiyaç duyduğu fırsatı yarattı.
Çete, kamyoneti müzenin duvarının önüne çekti. Merdivene benzeyen yük asansörünü kaldırarak pencerelerden birine kolayca ulaştı. Ardından açılı taşlama makinesi yardımıyla müzenin dış camını delen hırsızlar, Galeria d'Apollon Sergi Salonu'na girdi. Hırsızların hedefi, 23 parçalık Napoleon ve Josephine Bonaparte koleksiyonuydu. Hırsızlar, ellerindeki motorlu testerelerle yüksek güvenlikli iki vitrinin camlarını kolayca kırdı.

Fransa'da tarihi soygun, Takvim GazetesiFransa'da tarihi soygun, Takvim Gazetesi

ÖZELLİKLE Mİ SEÇTİLER!
7 dakika içinde 8 parçayı alıp geldikleri gibi motosikletle kayıplara karıştı. Hırsızlar koleksiyonun en önemli parçası olan 140 karatlık elmasa dokunmadı. Bu durum akıllara "Çaldıkları parçaları özellikle mi seçtiler?" sorusunu getirdi. Soyguncuların güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerinde, A6 karayolunu kullanarak Paris'in merkezinden güneydoğuya doğru ilerledikleri görülebiliyor. Hırsızların daha önce bölgede keşif yaptığı ve profesyonel olduğu açıklandı. Paris Savcısı, olayın arkasında yabancı güçler olduğunu düşünüyor.

Macron, Takvim GazetesiMacron, Takvim Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Eserleri bulacağız ve failler adalete teslim edilecek" dedi.

Kraliçenin tacını çaldılar, Takvim GazetesiKraliçenin tacını çaldılar, Takvim Gazetesi

İŞTE ÇALINAN ESERLER
Kraliçe Marie Amelie ve Kraliçe Hortense'ın mücevher setinden bir taç ve bir kolye,
Kraliçe Marie Amelie ve Kraliçe Hortense'ın safir mücevher setinden tek bir küpe,
Marie Louise'in setinden bir zümrüt kolye,
Marie Louise'in setinden bir çift zümrüt kolye,
"Röliker broş" olarak bilinen bir broş,
İmparatoriçe Eugénie'nin tacı,
İmparatoriçe Eugénie'nin büyük broşu.

