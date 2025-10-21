Louvre’da film gibi soygun: 7 dakikada 140 milyon euroluk mücevher çalındı

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre, pazar sabahı tarihe geçecek bir soyguna sahne oldu.

7 dakika süren hırsızlık planı ise ödüllük filmleri aratmadı. Buna göre yüzleri kapalı 4 kişilik hırsız grubu, saat 9.30 sularında müze açıldıktan yarım saat sonra harekete geçti. İkisi scooter'la diğeri ikisi de açık kasalı bir kamyonetle müzenin Seine Nehri tarafındaki kanadına geldi. Burada bir süredir devam eden inşaat faaliyetleri, hırsızların ihtiyaç duyduğu fırsatı yarattı.

Çete, kamyoneti müzenin duvarının önüne çekti. Merdivene benzeyen yük asansörünü kaldırarak pencerelerden birine kolayca ulaştı. Ardından açılı taşlama makinesi yardımıyla müzenin dış camını delen hırsızlar, Galeria d'Apollon Sergi Salonu'na girdi. Hırsızların hedefi, 23 parçalık Napoleon ve Josephine Bonaparte koleksiyonuydu. Hırsızlar, ellerindeki motorlu testerelerle yüksek güvenlikli iki vitrinin camlarını kolayca kırdı.



Fransa'da tarihi soygun, Takvim Gazetesi



ÖZELLİKLE Mİ SEÇTİLER!

7 dakika içinde 8 parçayı alıp geldikleri gibi motosikletle kayıplara karıştı. Hırsızlar koleksiyonun en önemli parçası olan 140 karatlık elmasa dokunmadı. Bu durum akıllara "Çaldıkları parçaları özellikle mi seçtiler?" sorusunu getirdi. Soyguncuların güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerinde, A6 karayolunu kullanarak Paris'in merkezinden güneydoğuya doğru ilerledikleri görülebiliyor. Hırsızların daha önce bölgede keşif yaptığı ve profesyonel olduğu açıklandı. Paris Savcısı, olayın arkasında yabancı güçler olduğunu düşünüyor.