Lavrov'dan Batı'ya Filistin tepkisi: Onlar tanıyana kadar Filistin kalmayacak

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Reuters

AVRUPA'NIN HAMLELERİNE TEPKİ

ABD'de bazı Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 18 Ağustos'ta yapılan görüşmelere ilişkin konuşan Lavrov, görüşmelerin ardından Avrupa kanadından herhangi bir diplomatik çaba gösterilmediğini dile getirdi.

Avrupa'nın, diplomatik çabanın aksine durumu tırmandırmaya devam ettiğini vurgulayan Lavrov, söz konusu "etik olmayan" çabalarla ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımını değiştirmeye çalıştıkları değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Avrupa'nın Orta Doğu konusunda da diplomatik çaba göstermediğine işaret ederek "Son zamanlarda, Gazze Şeridi nüfusunun başına gelen tüm dehşetlerin, insani felaketlerin ışığında, Batılı liderler Filistin devletini tanımaya hazır olduklarına dair bazı açıklamalar yapmaya başladılar." yorumunu yaptı.

Macron'un yanı sıra İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Kanada Başbakanı Mark Carney'ın bu yönde açıklamalar yaptığını anlatan Lavrov, "Hepsi de eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladılar. Diplomasiniz, dış politikanız, olup bitenlere artık tahammül edilemeyeceği ve tüm bu insani trajedileri durdurmak için BM'nin uzun zamandır talep ettiği gibi Filistin devletini tanımanın gerekli olduğu sonucuna vardıysa, neden iki ay bekliyorsunuz, neden hemen yapmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA TANIYANA KADAR FİLİSTİN KALMAYACAK"

Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna gibi Filistin konusunda da diplomatik çaba göstermediğini vurgulayarak, "Filistin devletini birkaç ay içinde tanıyacaklarına dair tüm bu güzel açıklamaların, tanıyacak bir Filistin'in kalmayacağına dair diplomatik umuda dayanarak yapıldığına dair şüphelerim var." diye konuştu.