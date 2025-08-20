Lavrov'dan Batı'ya Filistin tepkisi: Onlar tanıyana kadar Filistin kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelere Filistin çağrısında bulundu. Lavrov, bazı Batılı ülkelerin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladıklarını ancak tanıyacak bir Filistin devletinin kalmayabileceğini belirtti.
Lavrov, başkent Moskova'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
UKRAYNA AÇIKLAMASI: MACRON'UN AMACI SAVAŞIN DEVAM ETMESİ
Ukrayna konusunda son dönemde artan diplomatik temaslara ilişkin konuşan Lavrov, ABD yönetiminin, yaşanan sorunun temel nedenlerinin çözülmesine dair zarureti daha iyi anlamaya başladığını söyledi.
Bazı Batılı ülkelerin sürekli ateşkes çağrısı yaptığını ancak ateşkesin, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmaya engel olmayacağına dair açıklamalarda bulunduklarını belirten Lavrov, "Bu doğrudan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı bir açıklamaydı. Bu kesinlikle maceracı, çatışmacı ve savaşın devam etmesini destekleyen yaklaşımın, mevcut ABD yönetimi tarafından benimsenmemesi iyi bir gelişme." dedi.
"RUSYA'NIN DAHİL OLMADIĞI GÜVENLİK GARANTİLERİ KABUL EDİLEMEZ"
Ukrayna için güvenlik garantileriyle ilgili yürütülen tartışmalara değinen Lavrov, Rusya'nın da Ukrayna için güvenilir güvenlik garantilerinin geliştirilmesini desteklediğini kaydetti.
Lavrov, Rusya'nın dahil olmadığı güvenlik garantilerini ise kabul edilemez bulduklarını ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini dile getirdi.
Ukrayna konusunda ikili ve üçlü zirvelere karşı olmadıklarını belirten Lavrov, "Biz Ukrayna müzakerelerindeki heyetlerin seviyesinin artırılması teklifinde bulunduk. Ukrayna ile müzakerelerde heyet başkanlarının seviyesini yükseltme önerisi, siyasi bir çözüm hakkında konuşma girişimiyle de uyumludur." diye konuştu.