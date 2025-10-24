Maduro’dan ABD'ye gözdağı: Karayipler’de 72 saatlik dev tatbikat başladı! Ordu tam teyakkuzda

Venezuela lideri Nicolas Maduro. (takvim.com.tr)

Maduro, "Bu tatbikat 72 saat boyunca devam edecek, çünkü tüm noktaların belirlenmesi gerekiyor. Aramam gereken kişileri aradım ve ülke kıyılarındaki eylem noktalarının savunulması için tüm askeri ekipmanların derhal harekete geçirilmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı. Devlet televizyonu VTV'ye göre, tatbikatlar ülkenin kuzeybatısındaki Zulia eyaletinden, kuzeydoğudaki Sucre eyaletine kadar olan tüm kıyı şeridini kapsıyor.

Öte yandan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, yaptığı açıklamada ordunun halihazırda kıyılarda konuşlu olduğunu ve en yüksek hazırlık seviyesinde olduklarını belirtti.