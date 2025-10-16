Kuzen Esad tutuklandı! Suriye'de Captagon çetesine operasyon

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın perşembe günü bildirdiğine göre, Suriye güvenlik güçleri, devrik diktatör Beşar Esad 'ın kuzeni Numayir Esad ve çetesini Lazkiye kırsalında tutukladı.

Numayir Esad, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"EN ÖNEMLİ UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI"

Kaynak, Numayir Esad'ı "eski rejim döneminde birçok suça karışan en önemli uyuşturucu kaçakçılarından biri" olarak tanımladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, kuzen Esad'ın, Beşar Esad ile akrabalığını "örgütlü terör ağları kurmak için kullandığını" belirtiyor.