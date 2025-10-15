CANLI ANLATIM

ŞARA KREMLİN'DE

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Putin'in görüşmesi başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile yaptığı görüşmede, Rusya’nın her zaman Suriye halkının çıkarlarıyla hareket ettiğini vurguladı.

Putin, Moskova'da gerçekleşen görüşmenin başında yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları güçlendirecektir." dedi. Rus lider ayrıca, iki ülke dışişleri bakanlıkları aracılığıyla temasları artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Putin’in Dış Politika Danışmanı Ushakov, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Belousov’un da dahil olduğu Rus heyeti, görüşme salonunda toplanmaya başladı.