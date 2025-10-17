PODCAST CANLI YAYIN
Suriye’de flaş gelişme: Beşar Esad’ın kuzeni Numeyr Esad Lazkiye kırsalında tutuklandı

Suriye devlet ajansı SANA’nın duyurusuna göre, güvenlik güçleri, devrik lider Beşar Esad’ın kuzeni Numeyr (Numayir) Esad ve çetesini Lazkiye kırsalında operasyonla gözaltına aldı. İddialara göre suç örgütü uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve kaçırma gibi ağır suçlarla bağlantılı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın perşembe günü bildirdiğine göre, Suriye güvenlik güçleri, devrik diktatör Beşar Esad'ın kuzeni Numayir Esad ve çetesini Lazkiye kırsalında tutukladı.

Kuzen Esad'a operasyon, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

KUZEN ESAD TUTUKLANDI

SANA, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, iç güvenlik güçlerinin Lazkiye kırsalındaki Kardaha kentinde düzenlediği operasyonda Esad'ı "birkaç suç çetesi üyesiyle birlikte" yakalamayı başardığını bildirdi.

Numayir Esad, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"EN ÖNEMLİ UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI"

Kaynak, Numayir Esad'ı "eski rejim döneminde birçok suça karışan en önemli uyuşturucu kaçakçılarından biri" olarak tanımladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, kuzen Esad'ın, Beşar Esad ile akrabalığını "örgütlü terör ağları kurmak için kullandığını" belirtiyor.

