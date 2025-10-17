Suriye devlet haber ajansı SANA'nın perşembe günü bildirdiğine göre, Suriye güvenlik güçleri, devrik diktatör Beşar Esad'ın kuzeni Numayir Esad ve çetesini Lazkiye kırsalında tutukladı.

KUZEN ESAD TUTUKLANDI

SANA, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, iç güvenlik güçlerinin Lazkiye kırsalındaki Kardaha kentinde düzenlediği operasyonda Esad'ı "birkaç suç çetesi üyesiyle birlikte" yakalamayı başardığını bildirdi.

"EN ÖNEMLİ UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI"

Kaynak, Numayir Esad'ı "eski rejim döneminde birçok suça karışan en önemli uyuşturucu kaçakçılarından biri" olarak tanımladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, kuzen Esad'ın, Beşar Esad ile akrabalığını "örgütlü terör ağları kurmak için kullandığını" belirtiyor.